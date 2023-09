De Lanthimos a Miyazaki, pasando por Bayona y Kitano: Sitges 2023 revela su programación

La 56ª edición del Festival de Sitges ha anunciado los platos fuertes de su programación. El certamen de cine fantástico contará este año con la presencia de Pobres criaturas, la relectura femenina de Frankenstein del nominado al Oscar Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe, que estará presente en Sección Oficial, pero fuera de concurso.

Así lo ha anunciado este martes Ángel Sala, director del certamen catalán, quien también ha anunciado que Sitges 2023 contará con títulos relevantes como El vengador tóxico, de Macon Blair; El chico y la garza, de Hayao Miyazaki; Acide, de Just Philippot; Kubi, de Takeshi Kitano; Blood de Brad Anderson; Club Zero, de Jessica Hausner; o Sleep, de Jason Yu. Algunos de los más de 40 títulos que formarán parte de la Sección Oficial, tanto dentro como fuera de competición.

En el apartado español, Juan Antonio Bayona recibirá el premio Máquina del Tiempo y estrenará La sociedad de la nieve, su nuevo filme para Netflix. De igual forma, el certamen contará en distintas secciones con La ermita, de Carlota Pereda (Cerdita); La espera, de F. Javier Gutiérrez (3 días); Robot Dreams, de Pablo Berger (Blancanieves); Moscas, de Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren); y Awareness, de Daniel Benmayor (Xtremo).

Sala también ha informado sobre los otros homenajes de la presente edición, entre los que encontramos otros dos reconocimientos Máquina del Tiempo a los cineastas Lee Unkrich (franquicia Toy Story, Coco) y Hideo Nakata (Ringu). Por su parte, los Grandes Premios Honoríficos 2023 irán a parar a las manos del realizador Phil Tippett (Mad God) y del productor Jan Harlan (El resplandor).

De 'Hermana Muerte' a 'Winnie The Pooh: Miel y sangre'

En su apuesta por las series, Sitges 2023 también añade a su programación el estreno de las series Romancero, la segunda temporada de 30 monedas, Luz en la oscuridad y El otro lado. Además, el certamen ya anunciaba hace unos meses que la película de inauguración será Hermana Muerte, la precuela de Verónica dirigida por Paco Plaza ([REC]) y protagonizada por Aria Bedmar, Almudena Amor y Maru Valdivieso.

Ya en la Sección MidnightXTreme destacan los lanzamientos de Triggered, de Richard Somes; We are zombies, de François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell; y Winnie The Pooh: Miel y sangre, de Rhys Frake-Waterfiel.

Por su parte, la Sección Òrbita estará repleta del mejor talento de Corea del Sur, con títulos destacables como Concrete Utopia, de Um Tae-hwa: Los ojos de la noche, de Ahn Tae-jin; Smugglers, de Ryoo Seung Wan; y The Childe, de Park Hoon-jung.

La 56ª edición del Festival de Sitges se celebra este año del 5 al 15 de octubre. La celebración del mejor cine fantástico y de terror en la localidad catalana que también conmemorará este año el 50 aniversario de El exorcista. Nosotros ya contamos las horas.

