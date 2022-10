En solo un año, Ti West ha regresado por todo lo alto al terror con dos películas, luego de haber despuntado con La casa del diablo. X se estrenó en cines hace cuestión de meses, pero el cineasta tuvo tiempo de incurrir en la Sección Oficial del Festival de Sitges con su inesperada precuela. Pearl se centra en los orígenes del personaje de Mia Goth, soñando con la fama mientras está atrapada en una granja, y ha causado el suficiente revuelo en la 55 edición de este festival como para colarse en su palmarés por partida doble. Así, Pearl le ha dado el premio a Mejor actriz a Goth, mientras West obtenía el correspondiente a Mejor dirección.

No ha sido, sin embargo, la gran triunfadora del certamen. Este honor ha sido para Sisu, un intenso film bélico de producción finlandesa que dirige y escribe Jalmari Helander. La película narra cómo un exsoldado descubre un tesoro en el desierto de Laponia, y según trata de llevárselo sufre la persecución de un comando nazi. Sisu le ha dado el premio a Mejor actor a dicho exsoldado, interpretado por Jorma Tommila, paralelamente a ganar Mejor música y Mejor fotografía. El reconocimiento a guion le ha correspondido a Quentin Dupieux por partida doble, en Fumar provoca tos e Increíble pero cierto.

Puedes leer el palmarés completo a continuación.

Mejor película: Sisu de Jalmari Helander

Mejor dirección: Ti West por Pearl

Premio especial del jurado: Project Wolf Hunting de Kim Hong-sun

Premio del Público Midnight X-treme: Sissy de Kane Senes y Hannah Barlow

Mejor actor: Jorma Tommila por Sisu

Mejor actriz: Mia Goth por Pearl

Mejor guion: Quentin Dupieux por Fumar provoca tos e Increíble pero cierto (ex-aequo)

Mejor fotografía: Kjell Lagerroos por Sisu

Mejor música: Juri Seppä y Tuomas Wäinölä por Sisu

Mejores efectos especiales: Irati y Ego (ex-aequo)

Menciones especiales: Project Wolf Hunting (por Mejor mezcla de sonido, Mejor montaje y Mejor coreografía) y Nightsiren (por las interpretaciones de Natalia Germani y Eva Mores)

Premio del Público Focus Asia: The Roundup de Lee Sang-yong

Mejor cortometraje: The Newt Congress de Matthias Sahli e Immanuel Esser

Méliès de Plata al mejor corto europeo de gantasía: La machine d'Alex de Mael Le Mée

Méliès de Plata a la mejor película fantástica: Nightsiren de Tereza Nvotová

Noves Visions

Mejor película Noves Visions: El apego de Valentín Javier Diment

Mejor dirección: Martika Ramírez Escobar por Leonor will never die y Gisèle Vienne por Jerk

Mención a la película: 2551.01 de Norbert Pfaffenbichler

Mejor corto Noves Visions Petit Format: Flashback before death de Rii Ishihara e Hiroyuki Onogawa

Jurado de la Crítica

Premio de la Crítica José Luis Guarner: Something in the Dirt de Aaron Moorhead y Justin Benson

Premio Citizen Kane a la dirección revelación: Michelle Garza por Huesera

Carnet JOVE

Premio Jurado Carnet Jove: Mona Lisa and the Blood Moon de Ana Lily Amirpour

Premio al mejor largometraje de animación: Cryptozoo de Dash Shaw

Premio al mejor cortometraje de animación: Other Half de Lina Kalcheva

Premio Brigadoon Paul Naschy: Unheimlich de Fabio Colonna

