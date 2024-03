La película de terror que conquistó a Stephen King estrena tráiler: fecha de estreno, reparto y más de 'Late Night with the Devil'

"Es absolutamente brillante". Así calificaba Stephen King en 2023 la película Late Night with the Devil, tras ser uno de los pocos afortunados que podían disfrutar del visionado previo de la ópera prima de terror de los hermanos australianos Cameron Cairnes y Colin Cairnes.

Un found footage de un programa de televisión de los años 70, un presentador caído en desgracia y una niña poseída se han transformado en las claves de un filme que lograba el premio al mejor guion en la 56ª edición del Festival de Sitges y, desde entonces, no ha dejado de alcanzar las alabanzas de la crítica profesional y los espectadores que la veían en los festivales antes de su aterrizaje en los cines y el streaming.

Con motivo de su llegada inminente a la cartelera de EE UU y el anuncio de que en España también podremos verla próximamente, Late Night with the Devil ha estrenado su tráiler final.

Tráiler de 'Late Night with the Devil'

De los productores de Paranormal Activity y Barbarian, Late Night with the Devil llega para sumergir a los espectadores en un programa que "sorprendió a toda una nación". La compañía IFC Films, perteneciente a AMC Networks, compartía el tráiler final en versión original de un filme que aterrorizará hasta a los más incrédulos. ¿Estás preparado para adentrarte en el show televisivo más terrorífico?

Sinopsis de 'Late Night with the Devil'

Ambientada en un especial de Halloween de 1977, Late Night with the Devil narra la historia del presentador de televisión Jack Delroy, quien está dispuesto a hacer cualquier cosa en directo por alcanzar la fama, y más después de los problemas personales que atraviesa en su vida y que lo han alejado durante un tiempo de la pequeña pantalla.

Así, el espectador puede disfrutar de un found footage del programa de los años 70 y de sus conflictos entre bambalinas, donde un plantel de invitados terroríficos intentará amenizar la festividad de los muertos. Una diversión aparentemente inocente que se tornará en peligrosa cuando una parapsicóloga acuda con una niña poseída al plató, causando el pánico entre todos los presentes, tanto delante como detrás de las cámaras.

Póster de 'Late Night with the Devil' Cinemanía

Fecha de estreno de 'Late Night with the Devil'

La película dirigida por los hermanos Cameron y Colin Cairnes aterriza en la cartelera estadounidense el próximo 22 de marzo y posteriormente también llegará al streaming el 19 de abril a través de Shudder, el servicio de video on demand de AMC con películas de terror y suspense.

En España tendremos que esperar un poco más, pero al menos contaremos con su distribución después de que muchos se llevaran las manos a la cabeza ante la ausencia de una compañía detrás. Filmin anunciaba recientemente que estrenará Late Night with the Devil en los cines de España el 22 de mayo y todo apunta a que después estará disponible también en esta misma plataforma.

Reparto de 'Late Night with the Devil'

El actor estadounidense David Dastmalchian, conocido por infinidad de títulos entre los que destacan algunos recientes como Dune, The Boogeyman, Oppenheimer o El último viaje del Demeter, interpreta al presentador de televisión protagonista de esta historia.

Late Night with the Devil también cuenta con la presencia en el reparto de Laura Gordon (Saw V), como una experta en parapsicología; Ian Bliss (Matrix Reloaded y Revolutions), como un hombre que intenta destapar todas las farsas; Fayssal Bazzi (Mr. Inbetween), como el sensitivo Christou; e Ingrid Torelli (Five Bedrooms), como la niña poseída.

