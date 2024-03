¿Ha terminado Pedro Pascal de grabar la segunda temporada de 'The Last of Us'? HBO responde a los rumores

La primera temporada de The Last of Us adaptó de forma fidedigna el videojuego homónimo, desarrollado por Naughty Dog. Fue un gran éxito de crítica y público para HBO, que naturalmente llevó a la renovación inmediata por una segunda temporada que se ocuparía, asimismo, de adaptar The Last of Us: Parte 2. Al frente del proyecto está Craig Mazin junto al director original de los juegos, Neil Druckmann, y ambos han sido muy vocales con su plan de adaptación para la historia que viene.

Mazin y Druckmann consideran que la escala de The Last of Us: Parte 2 es tan amplia como para necesitar más de una temporada que pueda adaptarla convenientemente, así que los fans de los juegos llevan meses haciendo cábalas sobre el momento en que la segunda temporada haría “el corte”. Segunda temporada, por cierto, que no ha podido empezar a rodarse hasta hace poco debido a los aplazamientos que impuso la doble huelga de actores y guionistas el año pasado. Ahora mismo los nuevos episodios de The Last of Us se están rodando en Vancouver (Canadá), y el rodaje acaba de propiciar un rumor muy significativo.

Lo ha esparcido el conocido insider Daniel Ritchman. El rodaje de The Last of Us tiene previsto continuar hasta agosto, pero Pedro Pascal ya habría terminado de grabar su parte. Como ha tardado tan poco Internet se ha llenado de especulaciones sobre el destino de su personaje (Joel Miller) hasta el punto de que HBO ha tenido que afrontar el rumor para IGN. La cadena, así, asegura que los rumores son “incorrectos” y que Pascal aún no ha terminado de rodar. No aclara, eso sí, si el proyecto requerirá que se quede en el rodaje hasta el verano.

Lo que sí sabemos es que Pascal tiene una agenda de lo más apretada. Antes de ponerse con los nuevos capítulos de The Last of Us (que HBO estrenaría en 2025) Pascal tuvo que completar sus compromisos con Gladiator 2, y ahora tiene por delante tanto la película de The Mandalorian (The Mandalorian & Grogu) como Eddington, lo nuevo de Ari Aster. Por no hablar de Los 4 Fantásticos, cuyo rodaje encadenará en agosto con el fin de The Last of Us. En la nueva y esperadísima película de Marvel Studios interpreta a Reed Richards, alias Mr. Fantástico, y le acompañan Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

La segunda temporada de The Last of Us, por su parte, incorpora al reparto a Isabela Merced como Dina, a Kaitlyn Dever como Abby y a Young Mazino como Jesse, entre otros fichajes junto al regreso de Bella Ramsey como Ellie.

