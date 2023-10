Palmarés de la Seminci 2023: Espiga de Oro para 'La imatge permanent' y triunfo de Ken Loach

La nueva Semana Internacional de Cine de Valladolid, en su edición número 68, ha llegado a su fin. Lo ha hecho como suele tras la proyección de multitud de cortos y películas con lo más granado del panorama internacional, que en este caso ha culminado con el máximo reconocimiento (la Espiga de Oro) para una producción española. Ha ido a parar a La imatge permanent, que dirigida por Laura Ferrés es también la primera Espiga de Oro que consagra a una cineasta española.

La imatge permanent, descrita como una "comedia deprimente", cuenta con la colaboración de Carlos Vermut (Magical Girl) en el guion, y junto a Muyeres de Marta Lallana y Sobre todo de noche de Víctor Iriarte han sido los títulos de origen español más comentados. Más allá de nuestras fronteras han recibido grandes halagos los nuevos trabajos de Bertrand Bonello y Ken Loach. El primero ha estrenado The Beast, consiguiendo un galardón a Mejor interpretación femenina para Léa Seydoux, y el segundo El viejo roble, que ha encandilado igualmente a la crítica.

Espiga de Oro Mejor película: La imatge permanent de Laura Ferrés

Espiga de Plata Mejor película: La quimera de Alice Rohrwacher

Premio Ribera del Duero a Mejor dirección: Angela Schanelec por Music

Premio Pilar Miró a Mejor nueva dirección: Molly Manning Walker por How to have sex

Premio a Mejor actor: Dave Turner por El viejo roble

Premio a Mejor actriz: Léa Seydoux por The Beast

Premio Miguel Delibes a Mejor guion: Marco Bellocchio y Susanna Nicchiarelli por El rapto

Premio a Mejor fotografía: Ivan Markovic por Music

Premio José Salcedo a Mejor montaje: Ges Jäger por Sala de profesores

Premio Especial del Jurado Punto de Encuentro: Arthur & Diana de Sara Summa

Mejor largometraje (Punto de encuentro): Gasoline Rainbow de Bill Ross IV y Turner Ross

Premio FIPRESCI: Sobre todo de noche de Víctor Iriarte

Premio del Público (Sección Oficial): El viejo roble de Ken Loach

Premio del Público (Punto de encuentro): Muyeres de Marta Lallana

Premio Seminci Joven Mejor película: La contadora de películas de Lone Scherfig

Premio de la Juventud Mejor película (Sección Oficial): How to have sex de Molly Manning Walker

Premio de la Juventud Mejor película (Punto de encuentro): One last evening de Lukas Nathrath

Espiga de Oro Cortometraje: Wander to wonder de Nina Gantz

Espiga de Plata Cortometraje: Aitana de Marina Alberti

Mejor cortometraje extranjero: Nocturnal burger de Reema Maya

