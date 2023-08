Estos son los países que estrenarán Barbie pese a las amenazas de censura

A estas alturas, nadie en su sano juicio se atrevería a señalar a Barbie como un chiste. La película de Greta Gerwig con Margot Robbie y Ryan Gosling no solo se ha convertido en un fenómeno de taquilla, conquistando al gran público y mojándole la oreja a los voceros del "go woke, go broke", sino que ha conseguido que algunos de los países con la censura más férrea del mundo den su brazo a torcer.

Según The Hollywood Reporter, la película se estrenará este jueves en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, pese a los rumores de que las autoridades locales no permitirían su distribución.

Estamos ante una gran noticia para Warner Bros., puesto que estos territorios están entre los mercados cinematográficos más importantes de Oriente Medio. El lado malo de la noticia, no obstante, es que la película no llegará intacta a las pantallas saudíes y emiratíes, sino que será víctima de los cortes de rigor.

Según THR, el retraso de la fecha de estreno de Barbie (prevista inicialmente para el 21 de julio, y después aplazada al 31 de agosto) se debió a las negociaciones entre el estudio y los censores para decidir qué partes de la película debían ser eliminadas. De esta manera, Universal aprovechó la coyuntura, aupando Oppenheimer al número 1 de los rankings de taquilla en el Golfo Pérsico.

Aunque finalmente Barbie podrá verse en Emiratos y en el reino saudí antes de lo previsto, aún no se sabe qué cambios ha sufrido la película para hacer que esto sea posible. Asimismo, todavía no se sabe si podrá estrenarse en otros países de la zona como Kuwait, seguramente el mercado más hostil a los estrenos con temática LGTBI.

Dado que este país ha prohibido la exhibición de Háblame por contar en su reparto con un intérprete no binario (Zoe Terakes), es poco probable que sus autoridades permitan que Barbie llegue a sus pantallas: la presencia de actrices lesbianas (Kate McKinnon) y transgénero (Hari Nef) podría ser demasiado provocadora.

