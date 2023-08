'Barbie' ya es la película más taquillera de la historia dirigida por una mujer (pero aún no tiene secuela confirmada)

Barbie ya ha alcanzado los 900 millones de dólares de recaudación. Una cifra significativa porque implica que la ansiada barrera de los 1.000 millones está más cerca que nunca (seguramente la supere antes de concluir el fin de semana), y el film le pisa los talones al mayor taquillazo de 2023: Super Mario Bros. La película, que terminó su andadura con 1.355 millones de dólares. Al paso que va Barbie es probable, además, que supere igualmente esta cifra y se corone como el gran hit del año.

Por ahora ya ha superado a Guardianes de la Galaxia: Volumen 3, pero los 900 millones impactan por otros motivos. Ahora mismo, Barbie es la película más taquillera de la historia dirigida por una mujer: ha superado a Wonder Woman de Patty Jenkins, que en 2017 recaudara 821 millones de dólares. Lo ha logrado luego de ser también el mayor estreno dirigido por una mujer, y su objetivo ahora es superar ya de paso la recaudación de los films codirigidos por mujeres que lideran el ránking de taquillazos.

Por delante tiene Frozen y Frozen 2 (codirigidas por Jennifer Lee y Chris Buck) y Capitana Marvel (Anna Boden y Ryan Fleck). En cualquier caso, Barbie es un triunfo absoluto para Warner Bros. y Mattel: la juguetera que ve cómo su icónica muñeca se corona en lo más alto y lidera un fenómeno social del que por beneficiarse se ha beneficiado hasta la nada desdeñable taquilla de Oppenheimer. En circunstancias así lo lógico sería pensar que la secuela está más que confirmada, pero The Hollywood Reporter se hace eco de que no es el caso: nadie ha dado luz verde a Barbie 2, y las cosas están paradas en ese sentido.

Cuando hablamos de propiedades intelectuales, o simplemente de producciones con buenas perspectivas, puede ocurrir incluso que la secuela se anuncie antes siquiera del estreno del primer film: ha ocurrido con Ninja Turtles: Caos mutante, de la que Paramount ya ha decidido dar luz verde a una segunda parte aun cuando no se estrena hasta el 25 de agosto. En el caso de Mattel sabemos además que la empresa quiere después de Barbie desarrollar todo un universo cinematográfico basado en sus licencias: Polly Pocket, Uno, Hot Wheels…

Pero entre estas propuestas aún no figura Barbie 2. Al parecer, Warner y Mattel le plantearon la situación a Gerwig antes del estreno de Barbie, en función a sus optimistas previsiones. La entente quiere que Gerwig dirija igualmente la secuela, pero la firmante de Mujercitas dijo que prefería esperar a conocer los números de taquilla. Aún no se ha pronunciado al respecto, diciendo hace poco: “En este momento es todo lo que tengo. Me siento así al final de cada película, como si nunca fuera a tener otra idea”.

Aún así Gerwig ya ha sido vinculada a Las crónicas de Narnia, en función a dos películas para Netflix, seguidamente a Barbie. Aún así, la secuela no puede despegar por ahora por los contratos de los involucrados. A diferencia de lo que suele ocurrir en las sagas, ninguno de los involucrados ha firmado un acuerdo que le exija volver. De Ryan Gosling (Ken) es bien sabido su rechazo por las franquicias, y Margot Robbie (Barbie) tampoco tiene por qué regresar al tratarse de un contrato más amplio, que le ata como productora con su sello LuckyChap a Barbie.

Aún así, 1.000 millones son muchos millones, y seguramente los trámites se agilicen cuando la película alcance esta suma. Veremos entonces si alguien ha de quedarse por el camino.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.