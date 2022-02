Oscar 2022: Kristen Stewart logra su primera nominación por 'Spencer'

Después de la controversia creada por la ausencia de una nominación en los SAG Awards a la mejor interpretación femenina para Kristen Stewart por Spencer, los Premios Oscar 2022 han hecho justicia. La actriz norteamericana ha recibido una nominación a mejor actriz protagonista en la 94ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Después de que el público del festival de Venecia quedara prendado con la actuación de Stewart, la intérprete recibía nominaciones en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y Satellite Awards. Se situaba así como una de las principales favoritas en la carrera hacia el Oscar.

Stewart no tendrá nada fácil obtener la tan ansiada estatuilla dorada en una categoría donde comparte protagonismo con Penélope Cruz (Madres paralelas), Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Olivia Colman (La hija oscura).

La estadounidense ha deslumbrado con su papel de Lady Di, en este delicado biopic dirigido por Pablo Larraín (Jackie). Un aparición que seguía la estela de actuaciones sublimes de la actriz estos años en Siempre Alice (2014), Café Society (2016) o Personal Shopper (2016). Stewart demostraba así que era mucho más que Crepúsculo, sin restar importancia a la saga que le otorgó reconocimiento mundial.

La gala de los Oscar 2022

La gala de la 94ª edición de los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Será un evento presencial, con presentador(es) todavía por anunciar. La votación final de los académicos se desarrollará del 17 al 22 de marzo, último día para votar.

Los premios honoríficos, conocidos como los Governors Awards, este año serán para Samuel L. Jackson, Elaine May, Liv Ullmann y Danny Glover. Fueron anunciados el pasado mes de diciembre pero, debido a la irrupción de la variante Ómicron en el desarrollo de la pandemia, aún no se ha podido celebrar su ceremonia de entrega, que tendrá lugar como un evento separado de la gala principal.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.