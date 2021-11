A Kristen Stewart no parece importarle mucho ganar el Oscar por ‘Spencer’

Ha pasado mucho tiempo desde que Crepúsculo lanzara a Kristen Stewart al estrellato. De forma similar a lo ocurrido con Robert Pattinson, la actriz se ha labrado una carrera alejada de los focos de Hollywood, apostando por producciones independientes y cine de autor que ha engrosado un fandom considerable paralelamente a unas alabanzas críticas que le siguen allá donde va. Pero, pese a ser considerada una de las grandes actrices de su generación, Stewart aún no ha sido nominada al Oscar. Esto podría cambiar con Spencer, película de Pablo Larraín donde la actriz se pone en la piel de Lady Diana de Gales, Lady Di, encabezando un atípico biopic que en España se estrena hoy.

Desde su proyección en el Festival de Venecia, han sido constantes los augurios de que Stewart sería nominada al Oscar por fin gracias a su delicado retrato. Las habladurías no han hecho sino ir a más, hasta que Stewart ha tenido que enfrentarse directamente a ellas en el podcast Awards Circuit de Variety. Ante la pregunta de si le gustaría ganar el Oscar por Spencer, la actriz de Personal Shopper se muestra bastante desganada. “No me importa demasiado”, replica, para a continuación hablar de los Oscar con una reseñable falta de entusiasmo. “Los Oscar son algo muy divertido. Hay tantas películas y actuaciones increíbles que apenas obtienen reconocimiento....”, comenta.

“Definitivamente dice algo acerca de dónde estamos, y aprecio mucho que algo en lo que trabajé encienda una conversación tan grande. No hacemos películas para no conectar con los demás”. Stewart no se mostró tan diplomática cuando durante una entrevista anterior le preguntaron si se sentía identificada con Diana en tanto al acoso mediático que ella sufrió (y que de hecho condujo a su muerte) frente a las presiones que había podido sufrir ella misma. Stewart fue tajante. “No. Tenemos ocupaciones completamente distintas y creo que he hablado mucho de ello. Así que considerando que no tienes más tiempo, busca en Google esa mierda. He terminado”.

Por mucho que Stewart se resista a aceptar el beneplácito crítico que ha generado su actuación, el hecho de que Spencer contiene una de las interpretaciones del año ha sido refrendado incluso por alguien tan cercano a Lady Di como Ken Wharfe. Quien fuera el guardaespaldas de la princesa asegura, de este modo, que Stewart es la actriz que mejor ha encarnado a Diana en diez años. ¿Estará la nominación efectivamente al caer? En cualquier caso, a Stewart no le quita el sueño.

