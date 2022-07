'Oppenheimer' muestra su primer teaser tráiler: esto es lo que ocurre en el adelanto de lo nuevo de Christopher Nolan

Es una de las películas más esperadas de 2023. Y no, no estamos hablando de Dune: Parte 2 ni de Barbie, que parecen ser estos días las películas más comentadas entre los cinéfilos. Se trata de otro gran imán para el público como es Christopher Nolan, que estrenará justo dentro de un año su próxima película, Oppenheimer.

Con tanto tiempo por delante, el único aliciente era regodearse en su estelar reparto: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh... Pero ahora por fin el público tiene algo más a lo que agarrarse, aunque de momento no puedan verlo. Y es que el primer adelanto de Oppenheimer acaba de ser estrenado en una serie de selectos cines, en concreto aquellos en los que se está proyectando la nueva película de Jordan Peele, ¡Nop!, la cual pertenece también a Universal Pictures. ¿Pero qué ocurre en este primer teaser tráiler?

"El mundo está cambiando, reformándose. Este es tu momento", se puede escuchar en los primeros compases de este adelanto a través de la voz de Katherine, la mujer del físico Robert Oppenheimer a la que dará vida Emily Blunt. Todo ello mientras se puede escuchar de fondo una cuenta atrás que acaba apareciendo sobre la pantalla: “11 meses, 24 días, 15 horas, 29 minutos”. Una cuenta atrás para un gran acontecimiento sobre el que ya advertía el primer póster oficial: "El mundo cambiará para siempre".

¿A qué se refiere Nolan con todo esto? Pues con toda seguridad a la invención de la bomba atómica por parte de Oppenheimer, su gran aportación dentro del Proyecto Manhattan que resultó clave para la resolución de la Segunda Guerra Mundial y que como todos sabemos acabaron siendo lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Si quieres saber más sobre la sinopsis, esto es todo lo que debes saber de Oppenheimer.

En el teaser también se puede ver por primera vez a Robert Downey Jr. en el papel de Lewis Strauss, secretario de Comercio de los Estados Unidos y otro de los hombres clave en el desarrollo de la bomba atómica, y quien se refiere a Oppenheimer en el trailer como "el hombre que movió la tierra". Es entonces cuando la pantalla comienza a fundirse en blanco y negro y aparece el rostro de Cillian Murphy, quien da vida a Oppenheimer, envuelto en una nube de fuego y humo mientras aparece el título de la película.

Esto es todo lo que se ha podido saber de momento del primer adelanto de la película, el cual se espere se oficialice muy pronto si es que no llega antes a los cines como ha sucedido en Estados Unidos. En España ¡Nop! no se estrena hasta el 19 de agosto, así que es probable que incluso podamos verlo antes. Para Oppenheimer habrá que esperar un poco más eso sí, porque no llegará a los cines hasta el 21 de julio de 2023, pero ya queda menos de un año y a juzgar por este teaser, la espera habrá merecido la pena.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.