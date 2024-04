Olivia Wilde y Margot Robbie, juntas para llevar otro personaje del creador de 'Deadpool' al cine

La carrera como directora de Olivia Wilde empezó por todo lo alto. Súper empollonas, protagonizada por Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever, fue todo un fenómeno indie, que allanó el camino en la industria para la antigua actriz de forma que su siguiente proyecto fuera mucho más grande y complicado: el thriller de ciencia ficción feminista No te preocupes querida. Lamentablemente, y aunque no hay que descartar que se convierta en un título de culto, el desarrollo de No te preocupes querida estuvo asaltado por polémicas muy rocambolescas, que matizó el entusiasmo que Hollywood parecía sentir por Wilde.

Desde entonces la directora ha ido sopesando varios proyectos, cuidando cuál debería ser su siguiente paso. En su día estuvo vinculada a una película de Spider-Woman que tras la debacle de Madame Web no es probable que se materialice, y ahora mismo anda envuelta en una comedia navideña titulada Naughty. A lo que hay que añadir, según recoge Variety, otra película de superhéroes tras la tentativa de Spider-Woman. Se trata de Avengelyne, personaje creado en 1995 por Cathy Christian y Rob Liefeld. Es posible que te suene el nombre de este último, pues es el cocreador de Deadpool, afiliado al universo mutante.

Esto último encajaría con el actual socio de Wilde: Simon Kinberg, productor vinculado a la saga de X-Men. Avengelyne, sin embargo, no pertenece a ninguna de las grandes cabeceras (ni Marvel ni DC), sino que ha formado parte de editoriales independientes y provocado que ahora mismo no esté claro cuál será la major que se haga cargo del proyecto. Kinberg ha trabajado históricamente para Fox (hoy 20th Century Pictures) por los X-Men, pero por ahora solo conocemos el nombre de la productora independiente que va a trabajar estrechamente con Wilde.

Se trata de Lucky Chap: es decir, el sello que lidera la actriz Margot Robbie. Lo más destacado de la noticia es por tanto que Wilde se aliará con Robbie para llevar Avengelyne al cine, en un movimiento muy interesante para la carrera de la directora de Súper empollonas porque Lucky Chap tiene ahora mismo un gran respeto industrial. Y es que, más allá de producir películas como Una joven prometedora, Saltburn (ambas de Emerald Fennell) o Yo, Tonya, ha estado detrás del gran éxito del año pasado: Barbie, protagonizada por la propia Robbie.

Tener a Lucky Chap de su parte podría aupar la película de Wilde (que tiene la idea de dirigir). Avengelyne, en otro orden de cosas, identifica a un ángel femenino que se enfrenta a demonios y monstruos. Ya han intentado llevarla al cine en el pasado: allá por 2013 Gina Carano fue contratada para interpretarla en una película inconclusa, y Paramount se había hecho con los derechos del personaje tres años después. Derechos que ahora mismo pertenecen a Kinberg y Lucky Chap, a falta de que elijan a una actriz para liderar la propuesta.

