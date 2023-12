Lo próximo de Olivia Wilde tras 'No te preocupes querida': una comedia gamberra (y navideña)

Tras firmar Súper empollonas y triunfar en los círculos independientes, las puertas de Hollywood se abrieron ante Olivia Wilde. Es decir, en cuanto a su faceta de directora, que como actriz ya llevaba tiempo siendo muy reconocida. El caso es que esta comedia adolescente hacía gala de una humanidad que generaba amplias expectativas sobre su siguiente proyecto, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Florence Pugh. Pero la controversia se cebó con No te preocupes querida, y por varios frentes de los cuales lo más recordado es el supuesto escupitajo que Harry Styles lanzó a los pies de Chris Pine en el Festival de Venecia.

Festival donde Wilde tuvo que presentar la película sin la compañía de Pugh, con quien se había enemistado durante el rodaje mientras despedía por motivos poco claros a Shia Labeouf. No te preocupes querida tuvo malas críticas, por lo demás, pero el rendimiento en taquilla no fue del todo malo para Warner y Wilde pudo seguir progresando con su carrera tras las cámaras. Ahora mismo está desarrollando una miniserie basada en El tiempo es un canalla, novela de Jennifer Egan, y The Hollywood Reporter acaba de hacerse eco del que sería su tercer largometraje, producido en esta ocasión por Universal Pictures.

La película se titula Naughty y la escribe Jimmy Warden, quien no hace mucho firmara el guion de Oso vicioso (ya sabéis, aquel oso que ingería cocaína basándose en hechos reales). Ahora la historia no es tan bestia, pero tiene su gracia: se ambienta en Navidad y narra los esfuerzos de una mujer por quedarse con la custodia de su hijo en el proceso de divorcio con el padre. Parece que, de cara a lograrla, tendrá que encontrar nada menos que a Papá Noel y conseguir que testifique en el juicio.

El argumento no tiene mala pinta en absoluto, y por si fuera poco viene avalado por LuckyChap: el sello encabezado por Margot Robbie que también lograba este año que Barbie fuera una realidad. Quién sabe, es posible que Naughty enderece un poco la imagen mediática de Wilde tras la tormenta que fue No te preocupes querida.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.