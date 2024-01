Oliver Stone arremete contra 'Barbie' y "la infantilización de Hollywood"

De un tiempo a esta parte, Oliver Stone está bastante fuera de Hollywood. Quien en su día rodara películas que ganaban Oscars e impulsaban debates cinéfilos sin esquivar la política estadounidense se ha alejado de la industria patria para dedicarse sobre todo al documental o a proyectos derivativos: en 2017 lanzó un montaje con sus entrevistas a Vladimir Putin, y hace un par de años reeditó uno de sus grandes clásicos para estrenarlo en cines, JFK: Caso revisado. Pero nada de esto quiere decir que no esté en contacto con los últimos estrenos de Hollywood. Así que, naturalmente, tiene una opinión sobre Barbie.

Dicha opinión está más en sintonía con compañeros como Kelly Reichardt o Ruben Östlund (despreciándola como aparato de márketing) que con perfiles como John Carpenter, que simplemente aseguran no entender el fenómeno. Stone se ha mostrado bastante beligerante en una entrevista con Yahoo! Finance en Reino Unido, diciendo que la película es “ridícula” y que es una pena que un actor como Ryan Gosling se haya prestado a hacer eso. “Ryan Gosling está perdiendo el tiempo si hace esa mierda por dinero. Debería hacer películas más serias. No debería formar parte de esta infantilización de Hollywood”.

“Ahora todo es fantasía, fantasía, fantasía, incluyendo las películas de guerra: fantasía, fantasía. Incluso las películas de Fast & Furious, que solían gustarme, se han convertido en Marvel. Quiero decir, ¿cuántos coches chocando puedes ver?”. Stone no aclara si vio Fast & Furious X (última película de la saga hasta la fecha, que fue bastante elogiada aunque no cumplió expectativas en taquilla), pero a cambio sí especifica que no le gustó nada John Wick 4. “Oh sí, en el avión vi la última John Wick, que dura tres horas y pico. Y me quedé dormido unas 778 veces”.

Stone no tiene pelos en la lengua: “Me despertaba una y otra vez y tenía que enfrentarme a él matando a más gente. Es como si el mundo hubiera degenerado en la no-lógica”. Un mundo que, contra lo que Stone parece desear, ha celebrado por todo lo alto Barbie. Hasta el punto de que muy posiblemente la película de Greta Gerwig acumule de un momento a otro múltiples nominaciones a los Oscar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.