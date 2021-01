Nuevos retrasos: ‘The King’s Man: La primera misión’ y ‘Un lugar tranquilo 2’ aplazan su estreno

A medida que transcurría la segunda mitad de 2020 quedaba patente que las majors habían dado por perdido el año. Aplazar continuamente los estrenos, ocasionalmente mandándolos directamente al año siguiente, era la forma que tenían más a mano de combatir los estragos de la pandemia, que había cerrado una cantidad ingente de cines alrededor del mundo. Mientras algunas compañías han encontrado estrategias alternativas (con Disney dando prioridad al streaming y Warner impulsando un modelo híbrido con HBO Max), otras no tienen más remedio que volver a recurrir a los retrasos aun en 2021, cuando la crisis dista de remitir y, solo en EE.UU., el 65% de los cines permanece cerrado.

Ayer nos enterábamos que MGM volvía a aplazar Sin tiempo para morir, mientras Sony hacía lo propio con Cazafantasmas: Más allá, Uncharted y Morbius, enviando los dos últimos títulos a 2022. No han sido, lamentablemente, los únicos en sufrir estos cambios, ya que antes de que concluyera el primer mes del año tanto Disney como Paramount han resuelto cuál va a ser su estrategia para este trimestre inicial. Que es… volver a postergar sus lanzamientos. Disney lo ha hecho con los estrenos de 20th Century Studios y Searchlight Pictures, mientras que Paramount ha vuelto a cambiar la fecha de Un lugar tranquilo 2.

En lo referente a la Casa del Ratón ha movido el estreno de The King’s Man: La primera misión, dirigida por Matthew Vaughn, del 12 de marzo al 20 de agosto de este año. Es su principal estreno, pero no el único que sufre este destino: Bob’s Burgers: La película se ha quedado sin fecha tras estar previsto para el 9 de abril, y otro film animado como Ron’s Gone Wrong se ha ido al 22 de octubre.

Recientemente Disney también fijaba nuevas fechas para The Night House (16 de julio), The Eyes of Tammy Faye (24 de septiembre), Antlers: Criatura oscura (29 de octubre) y El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro (3 de diciembre), pero ahora amenaza con que tanto The Eyes of Tammy Faye y El callejón de las almas perdidas tengan “un estreno limitado”: esto es, que posiblemente irían al streaming una vez Disney+ dispusiera de Star en territorios clave, nueva sección del catálogo destinada al público adulto.

En lo que respecta a Paramount, Un lugar tranquilo 2 ha pasado de estrenarse el 23 de abril a hacerlo el 17 de septiembre, siendo un movimiento significativo por cómo fue este film de John Krasinski uno de los primeros en sufrir los estragos de la pandemia: de hecho, iba a estrenarse originalmente en marzo del año pasado, y cambió de fecha a pocos días de que tuviera que llegar a los cines. Que la secuela protagonizada por Emily Blunt aún no haya podido llegar al público no ha sido óbice para que el estudio ponga ya en marcha una tercera entrega, que dirigiría Jeff Nichols.

La sucesión de estos cambios de fecha han dejado el primer trimestre de 2021 sin apenas grandes estrenos, como no contemos Tom & Jerry (que llegará paralelamente a salas y HBO Max el 19 de febrero), Este cuerpo me sienta de muerte (también el 19 de febrero), Raya y el último dragón (estreno simultáneo en salas y Disney+ el 5 de marzo) y Monster Hunter (fijada para el 26 de marzo).