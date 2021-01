'Nightmare Alley' o el terror de 'Antlers' y 'The Night House' tienen fecha de estreno en cines

Searchlight Pictures, la antigua Fox ahora propiedad de Disney, se ha decidido a poner fecha para los estrenos en la gran pantalla y en este año a cuatro de sus producciones, tres de ellas inscritas en el género de terror y fantasía. Se trata de The Night House, The Eyes of Tammy Faye, Antlers: Criaturas oscuras y Nightmare Alley. Esta última es la nueva película de Guillermo del Toro y que, siguiendo el modelo de su oscarizada La forma del agua, llegaría en diciembre con vistas a tener posibilidades a los premios anuales y los Oscar.

El calendario de estrenos, al menos en Estados Unidos, lo han avanzado medios como Deadline, y se agradece que vuelva a confiarse en el estreno en cines, aunque todavía deberemos esperar unos meses.

The Night House. Fue una de las películas que provocó más de un sobresalto en su presentación en el pasado Festival de Sundance. Después de la inesperada muerte de su esposo, una viuda (Rebecca Hall) empieza a experimentar extraños fenómenos durante la noche en su casa junto al lago, a la vez que descubre perturbadores secretos sobre el difunto marido. La ha dirigido David Bruckner (The Ritual) con un presupuesto de apenas 12 millones de dólares. Estreno previsto: 16 de julio.

The Eyes of Tammy Faye. Se basa en la historia real de uno de los telepredicadores más megalómanos, extravagantes, influyentes y polémicos, el reverendo Jim Bakker, encarcelado por estafa a finales de los 80 y arrastrando multitud de escándalos sexuales. Todo un show en el que la realidad superó a la ficción y que da para una película, una serie y más. A Bakker lo interpreta Andrew Garfield y a la que fue su esposa, la Tammy Faye del título, Jessica Chastain. Así que estupendo reparto para la película dirigida por el también actor y guionista Michael Showalter (La gran enfermedad del amor). Promete, promete. Estreno previsto: 24 de septiembre.

Antlers: Criaturas oscuras. En una pequeña localidad de Oregón, una profesora (Keri Rusell) y su hermano el shériff (Jesse Plemons) se interesarán por el caso de un enigmático niño que podría tener una conexión especial con una horrible criatura ancestral y las muertes que están teniendo lugar en el pueblo. Contando con el respaldo de Guillermo del Toro en la producción es la nueva película de Scott Cooper (que con Corazón rebelde logró que Jeff Bridges se llevara el Oscar al mejor actor. También dirigió Black Mass. Estrictamente criminal con Johnny Depp). Estreno previsto: 29 de octubre.

Nightmare Alley. Lo próximo de Guillermo del Toro como director, también coguionista adaptando la novela de William Lindsay Gresham, narra la historia de un embaucador que se gana la vida con sus supuestas dotes adivinatorias. Mezclando drama, thriller psicológico y elementos fantásticos, tiene un repartazo que incluye a Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, Mary Steenburgen o a Ron Perlman. Estreno previsto: 3 de diciembre.