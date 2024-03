El nuevo universo de DC a cargo de James Gunn prepara una película en acción real de 'Teen Titans'

Como presidente de DC Studios, James Gunn ha pasado de ser un director de gran afinidad con el público a convertirse en un gestor que ha de organizar continuidades y controlar el flujo de información junto a su socio Peter Safran. Esto implica que Gunn utilice las redes sociales continuamente para responder a fans y aclarar rumores (al menos hasta que se termine quemando), mientras siguen desvelándose cuáles son sus planes para el Capítulo 1: Dioses y monstruos. La inauguración de un reboot para el Universo DC tras la tumultuosa era empezada por Zack Snyder, que Gunn está organizado al estilo Marvel Studios.

El Capítulo 1 comenzará con el esperado Superman dirigido y escrito por Gunn, programado para el 11 de julio de 2025. Antes tendremos con la firma DC otra película de gran hype como Joker: Folie à deux (en cines el próximo 4 de octubre), independiente de esta nueva continuidad, pero una vez sumidos en ella se dibujan proyectos como The Brave and the Bold de Andy Muschietti, centrado en Batman. O Supergirl: La mujer del mañana, de cuya existencia supimos por encima el año pasado. Este film, centrado en la prima de Superman, estará escrito por Ana Nogueira, que justo resulta ser también la guionista de otro próximo film en acción real que acaba de anunciar DC, vía Hollywood Reporter.

Hablamos de la película de Teen Titans. Nogueira fue conocida inicialmente como actriz (estuvo en The Vampire Diaries, por ejemplo), pero de algún modo se ha ganado la confianza de DC para escribir dos largometrajes. Centrándonos en Teen Titans, se trata de una cabecera bastante conocida, creada en 1965 por Bob Haney y Bruno Premiani. La idea de estos Teen Titans era, claro, ofrecer una versión adolescente de los superhéroes de DC, así que en su formación original teníamos a Robin, Kid Flash y Aqualad. Luego se unirían al equipo Chico Bestia, Raven o Cyborg y se sucederían otras marcas como The New Titans.

La cuestión es que estos Jóvenes Titanes ya han saltado repetidas veces fuera de las viñetas. Entre 2003 y 2006 tuvimos una primera serie de animación, y luego en 2013 Cartoon Newtork lanzó la adaptación más conocida: Teen Titans Go!, con unos personajes de aspecto más aniñado y un humor considerablemente meta. Estos Teen Titans eran Robin (el sidekick de Batman ha acostumbrado a ejercer de líder del equipo), Cyborg, Raven, Starfire y Chico Bestia, y la serie tuvo el seguimiento suficiente como para originar una estupenda película animada en 2018, Teen Titans Go! La película.

Fue el mismo año que DC lanzó una serie en acción real, Titans, bastante más adulta y sombría. Esta duró cuatro temporadas antes de su cancelación, y quizá se parezca más a lo que Gunn tiene en mente para su nuevo Universo.

