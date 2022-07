Zack Snyder vuelve a DC… más o menos: aparecerá como personaje en 'Teen Titans Go!'

Esta semana salieron a la luz acusaciones muy graves contra Zack Snyder, el director más mediático con el que ha contado DC en los últimos años. Según un reportaje de Rolling Stone, Snyder habría rodado escenas de Liga de la Justicia con material robado del estudio de cara a conformar esa versión propia, ajena a las intromisiones de Joss Whedon, que tendría por título La Liga de la Justicia de Zack Snyder. También habría tenido una participación directa en la campaña online que posibilitó el estreno de este proyecto en HBO Max, #ReleaseTheSnyderCut, estando tras una movilización de acoso online y la creación de varios bots que inflaran artificialmente la conversación pública.

Todo mientras Snyder se ha alejado de DC y Warner Bros. para irse a trabajar con Netflix, en cuyo seno desarrolla actualmente una nueva película, Rebel Moon, y prepara una franquicia a partir de Ejército de los muertos (prolongada por ahora a un spin-off, El ejército de los ladrones, y a una serie en gestación, Lost Vegas). De ahí que haya sorprendido tanto un anuncio lanzado durante la Comic-Con de San Diego, pues de él se infiere que Snyder sigue manteniendo una buena relación con DC. Según se hacen eco medios como Variety, el director de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia participará en la octava temporada de Teen Titans Go!, serie de animación auspiciada por Cartoon Network.

¿Cómo? Pues poniendo voz a una versión ficticia de sí mismo, que aparecerá en el capítulo número 365 convenientemente titulado ¡365! Teen Titans Go! es una serie de humor de alto contenido meta, como terminó de confirmar en el largometraje al que dio luz en 2018 y tuvo muy buenas críticas, Teen Titans Go! La película. Se centra en las aventuras de los Jóvenes Titanes (Robin, Cyborg, Raven, Chico Bestia y Starfire), y muchos de sus chistes hacen referencia al estado actual del cine de superhéroes. De ahí que ¡365! encuentre a los protagonistas yendo a la sede de Warner Bros. en busca de un director que ruede una película para ellos, topándose en el camino con un dibujo animado de Zack Snyder.

No es el primer ejemplo de cineasta de DC que salta al mundo animado, pues James Gunn (director de El Escuadrón Suicida y El Pacificador) también hace aparición doblándose a sí mismo en la tercera temporada de Harley Quinn, serie animada de similar concepto al de Teen Titans Go! disponible en HBO Max. Ahora está por ver si este inesperado regreso de Snyder a DC provoca que resurjan los clamores de que el director vuelva a hacer películas para la cabecera. Sean clamores de verdad, o no.

