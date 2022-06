Zack Snyder muestra el diseño de una de las criaturas de 'Rebel Moon', inspirada en 'Star Wars'

Podría haber sido su propia película dentro del universo de esa galaxia muy lejana, pero con los derechos de la franquicia de Lucasfilm en manos de Disney y teniendo en cuenta que Zack Snyder tiene actualmente los tratos con Netflix, Rebel Moon sería una propuesta independiente de la saga Star Wars y, si funciona, el origen a su vez de una nueva saga galáctica en la plataforma del gigante del streaming. Después de Ejército de los muertos, iniciando también una saga de zombis en Netflix, el director de 300 y de varias películas del universo superheroico de DC, se ha metido de lleno en esta ambiciosa producción.

La sinopsis oficial nos habla de una colonia pacífica situada en los límites de la galaxia atemorizada por los ejércitos de un tiránico mandatario llamado Balisarius. Desesperados, sus habitantes eligen a una joven de misterioso pasado para que les ayude a reclutar a un grupo de guerreros entre los planetas vecinos con los que hacer frente a los ataques, en un guion que será obra del mismo Snyder junto a Shay Hatten, de Ejército de los muertos, y Kurt Johnstad de 300.

Tamaña producción será sin duda una de las películas estrella de la plataforma, cuando se estrene. Así que aprovechando la Semana Geeked, el evento online de Netflix que tiene lugar estos días, la compañía que preside Reed Hastings le ha pedido al cineasta algo de material novedoso qué mostrar, y este ha correspondido con las pruebas de maquillaje para la caracterización de uno de los personajes grabadas a través de su iPhone. En ellas veremos a una extraña criatura alienígena por cuyo aspecto, además de Star Wars, podría haber sido extraída de Legend o de alguna de las películas de Hellraiser.

Forging ahead. Here’s a recent makeup test I shot on my iPhone. #RebelMoon #GeekedWeek pic.twitter.com/3DaIlzBpLv — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 7, 2022

“Solo soy yo creciendo como fan de Akira Kurosawa y fan de Star Wars. Es mi amor por la ciencia ficción y la aventura. Me gustaría que se convierta en una propiedad intelectual masiva, y algo sobre lo que pueda construirse”, ha manifestado Snyder en declaraciones anteriores y en referencia también al clásico Los siete samuráis de Kurosawa. Precisamente una influencia, combinada con la de Star Wars, que ya dio lugar a Los siete magníficos del espacio (Battle Beyond the Stars en su título original) en 1980, una simpática producción de serie B con el hábil Roger Corman como productor y también ejerciendo de codirector no acreditado.

En cuanto al equipo protagonista de Rebel Moon, tendremos a Sofia Boutella en el rol de Kora, la joven encargada de hallar al grupo de salvadores, junto a Charlie Hunnan, Cary Elwes, Jenna Malone, Djimon Hounsou o Ed Skrein. Y a la espera quedamos de que en un futuro no tan lejano podamos saber más sobre la posible fecha de estreno o ver las primeras imágenes del metraje oficial.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.