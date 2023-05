Nuevo tráiler de 'Oppenheimer', la saga atómica de Christopher Nolan

Si las peores previsiones del Proyecto Manhattan se hubiesen cumplido, ni Christopher Nolan habría rodado Oppenheimer ni nosotros estaríamos anunciando su nuevo tráiler. ¿Por qué? Pues porque los efectos de la primera bomba atómica hubiesen hecho estallar en llamas la atmósfera de la Tierra, acabando con la II Guerra Mundial un poco antes de lo previsto (y con la vida en nuestro planeta, de propina).

Afortunadamente, dichos vaticinios resultaron algo exagerados, de modo que el director de El caballero oscuro ha podido rodar esa escena en la que Cillian Murphy (como el científico que da título a la historia) y Matt Damon (como el militar Leslie Groves Jr.) hablan sobre una extinción generalizada como un riesgo preferible a que los nazis se hagan con el poder nuclear.

De hecho, la creación del Proyecto Manhattan en Los Álamos (Nuevo México) y el ensamblaje de Trinity, el artefacto cuya explosión sirvió de preludio a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, son el eje de este nuevo avance. El cual cuenta además con esas tremendas explosiones que Nolan afirma haber filmado sin recurrir al CGI.

Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck, Gary Oldman y unos cuantos más completan el reparto de el primer título de Nolan que llegue a los cines bajo el sello de Universal: debido a su acuerdo, Oppenheimer tendrá una ventana exclusiva en cines de entre 90 y 120 días: no solo la más extensa de una producción del estudio desde que comenzó la pandemia (reducida de 17 a 31 días), sino más larga que el estándar de 90.

Oppenheimer se anuncia como un drama biográfico inspirado en el libro The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. El film describirá tanto la invención de las armas nucleares como los años posteriores, cuando el científico, visiblemente arrepentido, quiso advertir al mundo sobre el horror que él mismo había ayudado a desencadenar.

Oppenheimer se estrena el 21 de junio.

