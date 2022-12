Tráiler de 'Oppenheimer': La odisea atómica de Nolan y Cillian Murphy está a punto de explotar

Christopher Nolan es así: para anunciar una película como Oppenheimer, que cuenta con un reparto capaz de deshacer los puentes de hidrógeno, cualquier otro hubiera alardeado de tener frente a su cámara a Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh y un largo etcétera. Pero el director de El caballero oscuro, Origen y Tenet no es de esos.

Así pues, el avance de esta superproducción prefiere mostrarnos imágenes de un Murphy ora joven, ora avejentado por el maquillaje en su papel del científico J. Robert Oppenheimer, mientras asistimos al ensamblaje de Trinity, el primer prototipo de bomba atómica, y a esas imágenes de deflagraciones nucleares que Nolan se precia de haber creado sin el concurso de CGI.

Del campanudo reparto del filme (además de los citados, están Matt Damon, Rami Malek, Casey Affleck, Gary Oldman y unos cuantos más) apenas llegamos a vislumbrar más que fogonazos, en la fotografía de Hoyte Van Hoytema, mientras la música de Ludwig Göransson, que sustituye por segunda vez al habitual Hans Zimmer, avanza ominosa. No está mal para relatar un experimento que, según se temían sus responsables, podría provocar el fin del mundo (y aún no está claro si, a largo plazo, podría hacerlo).

Oppenheimer se anuncia como un drama biográfico inspirado en el libro The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. El film describirá tanto el desarrollo del Proyecto Manhattan donde Oppenheimer estuvo envuelto (y que condujo a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki) como los años posteriores cuando el científico, visiblemente arrepentido, quiso controlar el empleo de la energía nuclear.

Asimismo, la cinta será el primer título de Nolan que llegue a los cines bajo el sello de Universal: debido a su acuerdo, Oppenheimer tendrá una ventana exclusiva en cines de entre 90 y 120 días: no solo la más extensa de una producción de Universal desde que comenzó la pandemia (reducida de 17 a 31 días), sino más larga que el estándar de 90.

Oppenheimer se estrena el 21 de junio.

