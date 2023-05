Ha nacido un nuevo meme: la reacción de Scorsese al ver su cara en una camiseta de una fan

Scorsese es cine en mayúsculas y eso es indiscutible. El cineasta norteamericano ha vuelto a demostrar su valía en la realización de largometrajes en la presentación de su nueva película en Cannes 2023, Killers of Flower Moon. Alabada por la crítica y el público asistente, el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert de Niro provocaba que muchos seguidores del director se acercaran a La Croisette.

Tras la proyección del filme y los nueve minutos de aplausos que recibía por parte del público, Scorsese se daba un baño de masas a la salida del recinto. Un instante en el que una de sus fans llamaba poderosamente su atención al vestir una camiseta con su propia cara, señalando hacia ella y creando inevitablemente un meme que circulara durante mucho tiempo en las redes sociales.

La propia implicada, Paz Varales, compartía la historia en su cuenta de Twitter, donde también mostraba como DiCaprio y De Niro se acercaban a firmar su curiosa prenda de vestir. Un objeto que instantáneamente pasaba a convertirse en objeto de coleccionista.

LA REACCIÓN DE SCORSESE CUANDO VIO MI REMERA CON SU CARA 🥹🥹🥹🥹



*Tuit desde el más alla* pic.twitter.com/6iscaH4GmZ — Paz (@PazVarales) May 21, 2023

Esta historia pronto alcanzaba más de 33 mil likes en una red social que no dudaba en ponerse creativa al respecto, compartiendo algunos hilarantes memes sobre este momento scorsesiano.

'Killers of Flower Moon', la nueva película de Scorsese

Pasamos meses con una única imagen como prueba de que Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese, existía. Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone aparecían sentados en una mesa de comedor. Semanas más tarde, llegaron las primeras imágenes, en las que pudimos ver a Robert De Niro como un gran terrateniente. Pero, estos días, finalmente, el primer tráiler y la proyección en Cannes nos traían lo mejor del director neoyorquino.

Basada en el libro homónimo de no ficción de David Grann, con título en español Los asesinos de la luna, y adaptada para la pantalla por Eric Roth, Killers of the Flower Moon narra los aterradores crímenes reales que sucedieron durante los años 20 en la Nación Osage, un asentamiento habitado por los Osage, nativos americanos que sufrieron la avaricia y el racismo de los blancos tras descubrir las grandes cantidades de petróleo que escondían sus tierras.

Además de DiCaprio, De Niro y Gladstone, el reparto está compuesto de caras célebres como las de Jesse Plemons (Love & Death, Breaking Bad, El poder del perro), Barry Corbin (Doctor en Alaska), Brendan Fraser (La momia, La ballena), John Lightgow (Cosas de marcianos, Footloose) y Tantoo Cardinal (Bailando con lobos, Three Pines).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.