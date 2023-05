Dos años estuvo trabajando Martin Scorsese junto al guionista Eric Roth en la adaptación del best-seller Los asesinos de la luna, de David Grann. Un libro de investigación novelado sobre la tragedia de los Osage, abusados y asesinados para quedarse con su dinero del petróleo y sus tierras. En aquella versión, Tom White, el policía del primer FBI que solucionó el caso (en parte), era el protagonista.

Hasta que dejó de serlo… “Leo me preguntó: ‘¿dónde está el corazón de la historia?’ y para entonces yo ya había tenido reuniones con los Osage, había aprendido mucho y nos dimos cuenta, el corazón estaba en Ernest, el personaje del que menos se sabía”. El marido de una Osage, víctima de aquel reino del terror, muy involucrado en todo lo que ocurrió.

La rueda de prensa de Killers of the Flower Moon en el Festival de Cannes 2023 giró, especialmente, sobre ese cambio de dirección que Marty decidió darle al libro y su película. La colaboración con los Osage (cuyo jefe estaba sentado junto a ellos) y de su actriz protagonista, Lily Gladstone, nativa americana, fue clave para tratar una historia compleja y necesaria con “mucho respeto”.

“Marty es un maestro en exponer la humanidad de los seres humanos más retorcidos y siniestros imaginables y la apuesta fue darle la vuelta”, explicó Leonardo DiCaprio. A sus 80 años, Scorsese demuestra en su filme que aún tiene ganas de arriesgar y así lo enfatizó ante los periodistas. “¿Tomar riesgos? ¿Qué voy a hacer sino?”, dijo entre risas. “¿Qué quieren que haga? ¿Sentarme al lado de la calefacción en el rodaje y esperar? Era una apuesta”.

El mayor villano de De Niro

Una apuesta difícil. A Robert De Niro le ha dado el personaje más vil de todos: William Hale, un hombre que a priori era fundamental entre la comunidad Osage, pero que acabó encarcelado por todo lo que les hizo. “No entiendo mucho de mi personaje, no entiendo lo que hizo”, contestó encogiéndose de hombres el actor, sentado entre Marty y el jefe de los Osage.

Parecía que, como suele pasarle a De Niro, no quería hablar mucho y de repente al intentar explicar su personaje y el racismo sistémico que llega hasta nuestros días se fue calentando. “Es como pasa con ese hombre… del que no quiero hablar mucho”, dijo. Y no pudo frenar. “Y este de ahora –continuó sin nombrarle– es un estúpido. Imagínate Hale que sí era inteligente en muchos sentidos”. Y aún dijo más cuando siguieron hablando sobre la superioridad moral de algunos blancos, con la que abusaron de los Osage y siguen enarbolando hoy con odio cierto sector de la sociedad. Pero a pesar de lo que hizo Hale, algunos Osage siguieron defendiéndole hasta su muerte.

“Mira Trump, es lo mismo”, se lanzó De Niro. “Tenía que decirlo –y todos a su alrededor se rieron–, vemos lo que pasa y aun así hay gente que piensa que puede hacer un buen trabajo”.