El autor tras 'Killers of the Flower Moon' que ha seducido a Scorsese (y a parte de Hollywood)

Se ha apodado a Killers of the Flower Moon el primer western de Martin Scorsese. Es entendible teniendo en cuenta que la época que ambienta este film más o menos se ajusta al período del Salvaje Oeste (aunque más tirando hacia su final, principios del siglo XX), pero quien vaya con esa idea a ver la película podría sorprenderse mucho. Porque Killers of the Flower Moon es más bien una ficción true crime: una rigurosa recreación de unos crímenes que estremecieron a EE.UU.

Killers of the Flower Moon es uno de los platos fuertes de este Festival de Cannes. La película ha sido posible tras un duro periplo de Scorsese buscando financiación, logrando que Apple TV+ invierta millones en el proyecto con la idea de que Paramount (major que originalmente se acobardó ante el precio de la película) la estrene en cines durante el próximo mes de octubre. Es un proyecto apasionado, enormemente prometedor, donde Scorsese colabora por primera vez al unísono con sus dos actores fetiche: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

También es un proyecto que se ajusta a una dinámica particularmente prolífica en el Hollywood de los últimos años: la de aprovechar el buen ojo de un escritor llamado David Grann para encontrar historias del pasado estadounidense que asombren al público.

El cronista oscuro

Grann es el autor del libro en que se basa Killers of the Flower Moon, publicado en 2017 y traducido en España como Los asesinos de la luna. Es un escritor y periodista estadounidense cuyas grandes ventas se alinean con una entusiasta recepción crítica, rubricando un prestigio que empezó a desarrollarse a principios de los 2000, cuando Grann entró en la plantilla del New Yorker. A partir de entonces varios directores de primera fila, no solo Scorsese, se interesaron por su obra.

Pero empecemos por el principio. Grann nació en 1967 en Nueva York y desempeñó sus primeros trabajos como periodista freelance en México. En los 90 quería ser novelista, pues tenía una habilidad innata para contar historias. Pero el trabajo se interpuso. A finales de la década se había convertido en el editor senior de The New Republic, empezando a hacerse con una reputación que le llevaría a convertirse más tarde en uno de los periodistas estrella del New Yorker.

De esta época datan sus primeros reportajes famosos, investigando y escribiendo con un pulso narrativo excepcional sobre diversos personajes y casos de interés. Fue muy aplaudido, por ejemplo, The Mark of Masterpiece, sobre la figura de Peter Paul Biro: un supuesto especialista en verificar obras de arte con huellas dactilares, que no quedó contento con el retrato que hizo Grann en la revista y le demandó por difamación. Pero el respeto hacia Grann no llegó a resentirse.

Pues poco después, en 2009, publicó su primer libro de no ficción. Se titulaba Z, la ciudad perdida, y repasaba la odisea del explorador Percy Fawcett en pos de encontrar una ciudad dorada en las profundidades de Sudamérica. Fawcett había desaparecido con su hijo en el Amazonas y la investigación de Grann, además de obtener datos inéditos, vertebró un apasionante relato que fue un súper ventas. Z, la ciudad perdida condujo a la publicación de varias antologías con artículos y ensayos de Grann que precedieron su interés por un traumático episodio de los años 20.

La tribu Osage, poseedora de un rico yacimiento petrolífero que inspiraba la envidia y la rabia de muchas poblaciones de alrededor, había sufrido una serie de asesinatos que motivaron una turbia investigación y, en última instancia, la consolidación del FBI como servicio general de inteligencia interna de EE.UU. Grann descubrió que ahí había una historia potentísima, y tras un duro trabajo publicó Los asesinos de la luna en 2017. Fue otro bestseller, y desde entonces Grann ha querido especializarse en la escritura de este tipo de libros de no ficción, siempre en torno a episodios históricos pintorescos o violentos.

Grann es una institución en EE.UU. a resultas de todo esto. Pero su obra no ha tenido mucho pábulo en España: aquí Random House solo ha publicado Z, la ciudad perdida, Los asesinos de la luna y El viejo y la pistola: conjunto de artículos true crime donde destaca la historia de Forrest Tucker, un encantador atracador de bancos. Es lo único que tenemos disponible, aunque es posible que esto se solucione pronto.

Gracias, fundamentalmente, a que Grann se ha convertido en un autor de cabecera para Hollywood. Pues antes de que Scorsese pusiera en pie Killers of the Flower Moon, la prosa de Grann ya había sido llevada al cine en cuatro ocasiones. Y las que quedan.

Viejos, ciudades perdidas y lunas con flores

Grann se hallaba documentando Los asesinos de la luna cuando quisieron adaptar uno de sus reportajes del New Yorker: uno titulado, precisamente, True Crimes. La película se tituló en España Crímenes oscuros, dirigía Alexandros Avranas y protagonizaba Jim Carrey. El argumento nos presentaba a un detective de homicidios que, investigando un asesinato, encontraba similitudes con una novela que acababa de caer en sus manos. La película resultante no era muy buena.

Jim Carrey en 'Crímenes oscuros' Cinemanía

Por otro lado, y ya antes de Los asesinos de la luna, Grann era lo bastante famoso como para que un cineasta de la talla de James Gray se fijara en Z, la ciudad perdida. En la trágica historia de los Fawcett, el director de Two Lovers entrevió los temas que han vertebrado su filmografía, en tanto a los lazos familiares y los conflictos de las relaciones paternofiliales. Puso en pie una película con el mismo título, y esta se estrenó en 2017 coincidiendo con la publicación de Los asesinos de la luna.

Protagonizaban Charlie Hunnam, Robert Pattinson y Tom Holland, y Gray puso en pie con el manuscrito de Grann una de sus mejores películas, si no la mejor: un destilado equilibrado y trágico de su discurso creativo. No es que fuera, por lo demás, un éxito en taquilla (Gray no suele tener de eso), pero asentó la idea en Hollywood de que la obra de Grann era jugosa cinematográficamente, y muy poco después la historia de El viejo y la pistola pugnó igualmente por saltar a la gran pantalla.

Fotograma de 'Z, la ciudad perdida'

En este caso a manos de otro cineasta formidable, pero que entonces aún solo empezaba a mostrar de lo que era capaz: David Lowery. Había triunfado en el indie con En un lugar sin ley, mostrando una empatía por los delincuentes que bien podría ser oportuna para lo que proponía El viejo y la pistola. De forma que, seguidamente a una película que dirigió para Disney (Peter y el dragón) y otra que le consagró del todo (A Ghost Story), Lowery recurrió a Robert Redford para The Old Man & The Gun.

El resultado, como en Z, fue apasionante, pero en una línea distinta. Lowery, hasta cierto punto, instrumentalizó la historia de Forrest Tucker de forma que The Old Man & The Gun se convirtiera en un homenaje a la carrera de Redford, con más interés en la celebración metafílmica que en perseguir una poética genuina del forajido bienhumorado. Grann, por otra parte, ya había vendido los derechos para una nueva película, que adaptara otro artículo del New Yorker. Trial by Fire.

Robert Redford en 'The Old Man & The Gun'

La película se tituló en España El caso Willingham. Dirigió Edward Zwick (Diamante de sangre) y congregó en su reparto a Laura Dern y Jack O’Connell. Las críticas a su estreno en 2019 fueron desiguales, pero Zwick consiguió mayormente replicar el vértigo de la historia real, que nos presentaba a un condenado a pena de muerte en Texas por asesinar a sus tres hijos, y a su angustiosa lucha por ser declarado inocente.

Entretanto, Los asesinos de la luna ya había caído en manos de Scorsese. Y el director, que ese mismo 2019 estrenaba El irlandés con Netflix, había quedado fascinado.

Fotograma de 'El caso Willingham'

El futuro de Grann

El desarrollo de Killers of the Flower Moon ha sido ligeramente convulso no solo por las dificultades de Scorsese para hallar financiación, sino también por la intensa relación que DiCaprio entabló con el material. Originalmente había sido fichado para interpretar a Tom White, el agente del FBI que investiga los asesinatos de la tribu Osage, pero DiCaprio pensó posteriormente que el papel de Ernest Burkhart iba a ser mucho más lucido, y movió a que el proyecto experimentara grandes cambios.

Es lo que nos lleva a cierto velo de inquietud con respecto a lo que pueda deparar Killers of the Flower Moon: Grann escribió el libro en reconocimiento a los crímenes cometidos contra la tribu Osage, erigiendo como protagonista a Mollie Burkhart. Una mujer de la tribu, que casualmente estaba casada con un hombre (el citado Ernest Burkhart) involucrado en los asesinatos a costa de su lealtad a su tío, un poderoso terrateniente (Robert De Niro). Mollie está interpretada por Lily Gladstone en la película, y es razonable temer que su protagonismo haya sido limitado en pos de la ambición de DiCaprio. Y que, quizá, sea el tormento y la culpabilidad de Ernest el centro del film.

Sería una pena teniendo en cuenta el valor político de la obra de Grann, pero en cualquier caso es algo que hay que comprobar primero y la obra de este escritor tiene mucho futuro más allá de Killers of the Flower Moon. Hay más proyectos en el futuro que quieran adaptar su obra. Dentro de la misma Apple que financia el film de Scorsese ya se ha puesto en marcha una serie inspirada en otro de sus libros, The White Darkness, sobre un explorador que se propone cruzar la Antártida a pie. Dicho explorador, Henry Worsley, lo interpretaría Tom Hiddleston.

Y no dejemos atrás a Scorsese aún. El cineasta ha quedado encandilado con la obra de Grann, pues uno de los proyectos que baraja después de Killers of the Flower Moon es… otra adaptación de Grann. Ahora se ha fijado en The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, que recrea un inquietante episodio histórico de 1742. Fue entonces cuando 30 náufragos llegaron a la costa de Brasil y fueron recibidos como héroes, para que seis meses después un grupo de marineros llegara a Chile y asegurar que el primer grupo estaba integrado por amotinados.

The Wager se centra en el turbulento juicio que tuvo lugar a continuación. Scorsese parece tener intención de dirigir la película resultante, y DiCaprio quiere igualmente producirla y, quizá, protagonizarla. Esperemos que mientras tome cuerpo la obra de Grann vaya teniendo una mayor afluencia en España.

