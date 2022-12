Nosotros somos Groot: Tráiler de 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3'

Han pasado ocho años desde que Marvel sorprendiera al mundo con el estreno de Guardianes de la galaxia. Sucedía poco después de que Kevin Feige consolidara el artefacto marvelita a través de Vengadores, y de pronto James Gunn se marcaba una space opera definida por la comedia y unos personajes inolvidables, por los que quedaba claro que el director sentía un fortísimo cariño. Star-Lord, Groot, Rocket y los demás no tardaron en convertirse en la formación superheroica (o antiheroica, o heroica a secas) más querida del MCU, reapareciendo en un par de crossovers de la franquicia además del correspondiente Volumen 2 de Guardianes de la galaxia y, recientemente, un Especial felices fiestas.

Este último, mediometraje de Disney+, servía no solo como epílogo de la Fase 4 que culminara con Black Panther: Wakanda Forever, sino también como puente hacia el que sería el final de la trilogía. Uno que por poco no puede hacer luego de que fuera despedido temporalmente de Marvel (y aprovechara ese tiempo para recalar en DC y mover los hilos que le han llevado, hoy por hoy, a ser copresidente del estudio rival), pero que finalmente se estrenará el 5 de mayo de 2023 como parte de la Fase 5 que, dos meses antes, inauguraría Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Una vez se estrene, los Guardianes serán historia, o al menos no volverán a contar con película propia: Gunn se marchará definitivamente de Marvel, por lo que esta es la conclusión definitiva del viaje de sus criaturas.

Todo lo cual conduce a que el tráiler de Guardianes de la galaxia: Volumen 3, revelado en la Comic Con de Brasil, esté sumergido en una sensación épica de final. Los personajes intercambian frases solemnes, hay humor pero sobre todo emoción, y un lecho musical melancólico a cargo de Spacehog con In the Meantime. Chris Pratt interpreta de nuevo a Peter Quill, líder de estos patanes, secundado por Dave Bautista como Drax, Pom Klementieff como Mantis, Karen Gillan como Nébula, y las voces de Vin Diesel y Bradley Cooper para Groot y Rocket.

El Volumen 3 incorpora además a Will Poulter como el poderoso Adam Warlock, a Chukwudi Uzi como villano (luego de que Gunn trabajara con él en El Pacificador) y a Maria Bakalova doblando a Cosmo el Perro Espacial (que ya se dejó ver en el Holiday Special), mientras que Gamora (Zoe Saldaña) volverá tras su "reaparición" en Vengadores: Endgame.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

Tráiler de 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3' Tráiler de 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3'

Marvel también ha publicado el póster oficial de la película, muy en la línea de los carteles previos de los Guardianes.

Póster de 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3' Disney

