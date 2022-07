"No tiene dinero, ni trabajo, ni casa ni coche": Así es el Ken de 'Barbie'

La sinopsis de Barbie es, actualmente, una de las cuestiones más enigmáticas de Hollywood. La película inspirada en la popular muñeca de Mattel tiene a sus espaldas un amplio historial de proyectos abortados y salidas ilustres (de Diablo Cody a Amy Schumer), hasta que su guion definitivo ha sido escrito por Greta Gerwig y Noah Baumbach con la idea de que la firmante de Lady Bird y Mujercitas se encargue de dirigirlo. El resultado: una película enormemente esperada gracias a estos nombres y a los del reparto, que reúne a Margot Robbie y a Ryan Gosling como Barbie y Ken. Pero, ¿en base a qué argumento? Eso no está nada claro.

Desde luego hay rumores. El más sólido apunta a que Barbie y Ken son expulsados al mundo real, donde tienen que lidiar con un empresario interpretado por Will Ferrell y por varios “duplicados” de ellos mismos: es decir, que además de Robbie actrices como Saoirse Ronan o Emma Mackey encarnarán otros modelos de Barbie, al igual que Simu Liu (Shang-Chi) será una variante de Ken. En cuanto a este último personaje, Ryan Gosling acaba de dar un par de detalles significativos para ET Online. Gosling promociona estos días El agente invisible, superproducción de Netflix que coprotagoniza con Chris Evans y Ana de Armas.

El agente invisible se estrena hoy 15 de julio de forma limitada, para que el día 22 llegue al catálogo de Netflix. Dirigen los hermanos Joe y Anthony Russo (Vengadores: Endgame), y Gosling ha aprovechado la ocasión para explicar qué sucede con Ken en Barbie. “La vida de Ken es incluso más dura que la de El agente invisible. Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene coche, no tiene casa. Está pasando por un momento duro”, explica. No aclara si esto se debe a que Ken, fuera de Barbieworld o cómo se llame su hogar natal, en nuestro mundo no tendrá más remedio que vivir en la pobreza. Sea como sea, parece que lo va a pasar mal, pero Gosling ha insistido en ser críptico con respecto al argumento de Barbie.

“No es lo que crees que es, a menos que lo sea. Entonces quizá sepas lo que es, pero no será lo que crees que es. Espera, ¿de qué estábamos hablando?”, bromea. Sobre su papel en Barbie, que apunta a ser una sofisticada metacomedia en torno a la muñeca (sin incluir, para desazón del público, la canción Barbie Girl de Aqua en su banda sonora), Gosling ha pedido que miremos a Ken con ojos empáticos. “Sentí que me estaba viendo a mí mismo. Me sentí visto”, apunta, pues cree que “nació para interpretar a Ken”. “Creo que muchos Kens se sentirán vistos cuando vean esto. Hay que hacerlo por los Kens. Nadie juega con los Kens”.

Signifiquen lo que signifiquen las palabras de Gosling, Barbie se estrena el 21 de julio de 2022: el mismo día que Oppenheimer de Christopher Nolan, con lo que el duelo cinéfilo está servido.

