Pega como una Barbie: Margot Robbie hace chillar a Ryan Gosling en el rodaje de su película

Ryan Gosling es un ACTORAZO. Es uno de los mejores comediantes que he visto.



Chequeen "The Nice Guys" o "Crazy, Stupid, Love": es un payaso ese man. Tiene un timing brutal.



Es un crack. Apostaria que la peli de la barbie va a ser una sola payasada. Me gusta. https://t.co/BtDIa6peqe