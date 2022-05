"No quiero acabar haciendo películas para Marvel": Robert Eggers tras el fracaso en taquilla de 'El hombre del norte'

Las esperanzas estaban muy altas, y las críticas (en su mayoría) fueron entusiastas, pero El hombre del norte no ha sido ni de lejos la llegada de Robert Eggers al gran público. Con un presupuesto de alrededor de 80 millones de dólares, la epopeya vikinga protagonizada por Alexander Skarsgård, Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy ha recaudado 60, lo cual la certifica como un fracaso de taquilla.

En una entrevista con The Daily Beast (vía The Playlist), el director ha reconocido este hecho. Pero también ha dejado claro que sigue empeñado en firmar proyectos personales y que, de momento, no piensa ponerse al servicio de una gran franquicia así se lo ordene el mismísimo Odín.

"Creo que [El hombre del norte] ha cumplido las expectativas de un mercado en malas condiciones", responde Eggers cuando le preguntan por las malas cifras de su filme.

"¿Que si me decepciona haber ido a parar a VOD a las tres o cuatro semanas, porque así es como las cosas funcionan en el mundo post-covid? Sí", prosigue. "Pero [a la película] le está yendo genial en VOD, de modo que ahí la llevas".

Eggers llegó a la fama gracias a La bruja y El faro, dos filmes de terror con mucho estilo y muy poco presupuesto, y parece pensar en ellos cuando habla de sus próximos objetivos.

"Necesito replantearme mi estrategia a la hora de proponerle cosas a los estudios, en plan '¿cómo puedo ser yo mismo y sobrevivir en este ambiente?", explica. "Porque ellos no me contratarían, de todos modos, y yo no querría dirigir una película de Marvel, ni tampoco asegurarme los derechos de Spawn ni nada de eso".

"Todo el mundo está nervioso, y eso es comprensible", continúa Eggers, recordando que El hombre del norte le llevó a tener problemas con sus productores a cuenta del montaje final.

"Mis colaboradores y yo nos mantuvimos unidos y dijimos que no íbamos a estrenar algo de lo que no nos sintiéramos orgullosos", prosigue. Y remacha: "Está claro que hubo momentos en los que la postproducción fue difícil". Una actitud que no promete demasiado buen rollo si Eggers llega a trabajar alguna vez con Kevin Feige o similar.

