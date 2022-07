No, los Russo no dirigirán más películas de Marvel (tampoco de los Vengadores)

Joe y Anthony Russo tuvieron una trayectoria espectacular en Marvel. Más allá de ocuparse de buena parte de la trilogía del Capitán América (con El soldado de Invierno y Civil War), Kevin Feige les puso al frente del díptico que debía culminar la Fase 3: una gran responsabilidad ante la que no flaquearon, dirigiendo con aplausos unánimes Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. Esta última sigue siendo la película más taquillera de Marvel Studios (durante una temporada, antes del reestreno de Avatar, también lo fue de la historia), y por todo ello su posible vuelta a la factoría ha sido un rumor recurrente.

Sin ir más lejos, en pleno conflicto salarial de Scarlett Johansson con la cúpula de Kevin Feige (por los beneficios de Viuda Negra), trascendió que la polémica había disuadido a los Russo de volver a Marvel, optando por explorar el ámbito streaming. Ahí dirigieron Cherry (estrenada en Apple TV+) y ahí han estrenado recientemente El agente invisible, thriller de espionaje que resulta ser la producción más cara que nunca haya afrontado Netflix. Al hilo de El agente invisible (que protagonizan Ryan Gosling y Chris Evans), los Russo han demostrado estar totalmente a favor del modelo streaming, llegando a considerar el cine como algo “elitista”. Y disminuyendo, de este modo, sus probabilidades de volver a Marvel.

La Casa de las Ideas, al margen de su producción destinada a Disney+, sigue teniendo apego a la distribución tradicional, y a ella se plegará dos grandes títulos anunciados en la última Comic-Con: Vengadores: The Kang Dynasty y Vengadores: Secret Wars. Serán las que culminen la Fase 6 como Infinity War y Endgame culminaron la 3, y estos días ha sido inevitable preguntarse si Feige querrá volver a recurrir a los hermanos para hacerse cargo de estas dos nuevas películas. El director creativo de Marvel Studios, sin embargo, lo ha negado vía Deadline. “No están vinculados a ellas, y han sido muy directos al respecto”.

El caso es que ni The Kang Dynasty ni Secret Wars tienen director vinculado aún. Los Russo serían unos candidatos idóneos, como quizá lo sería Jon Watts (también puso en pie un film muy coral, a su modo, como fue Spider-Man: No Way Home). Pero los Russo están encantados con trabajar con Netflix, Watts se ha marchado a Star Wars para desarrollar la serie Skeleton Crew, y Feige considera que aún hay tiempo para hacer fichajes nuevos. “No nos gusta hablar de la temática de cada fase hasta después de haber lanzado todo. Porque todas las historias están interconectadas y, a la vez, esperamos que se diferencien. Incluso solo ahora percibimos cuáles son las temáticas de la 1, la 2 y la 3".

“Tenemos varias ideas mientras nos adentramos en ellas, pero nos gusta que los detalles se descubran proyecto a proyecto”. Sobre los hermanos, añaden que “adoramos a los Russo y ellos nos adoran. Queremos encontrar otra cosa que hacer juntos, pero no esto”, dejando caer que, aunque las dos próximas Vengadores no pasen por sus manos, quién sabe si podrían hacer alguna otra cosa para Marvel. No deja de ser una pena, pues Joe y Anthony han llegado a comunicar a los medios lo mucho que les gusta el arco de cómics que adaptarían estas próximas películas.

“La serie que adorábamos mientras crecíamos era Secret Wars. Es increíblemente ambiciosa, sería más grande que Infinity War y Endgame”, dijeron. Pero por ahora se mantendrán al margen. The Kang Dynasty se estrenará el 2 de marzo de 2025 y Secret Wars el 7 de noviembre (sí, mediando apenas seis meses) y es de esperar que no tarde en empezar la búsqueda de director o directores.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.