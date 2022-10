"No es tan buena como esperaba que fuera": la opinión de Laurence Fishburne sobre 'Matrix Resurrections'

El pasado diciembre Warner estrenó (simultáneamente en cines y HBO Max, porque esos eran los tiempos que corrían) la esperadísima Matrix Resurrections. El estudio quería una nueva película de Matrix del modo que fuera, así que Lana Wachowski (no así Lily) resolvió hacerse cargo de la puesta en escena de un film que desató reacciones para todos los gustos. Matrix Resurrections no solo daba continuidad a las aventuras de Neo y Trinity, también explotaba su autoconsciencia al máximo y dirigía dardos envenenados a la maquinaria de Hollywood, alérgica al riesgo y anegada por la nostalgia. Con una propuesta así era imposible gustarle a todo el mundo, y en efecto no lo ha hecho.

Matrix Resurrections desconcertó a los fans al anunciar la ausencia de dos personajes clave en la saga: Laurence Fishburne y Hugo Weaving como Morfeo y el malvado Smith. Una vez estrenada, sin embargo, descubrimos que Morfeo y Smith seguían presentes de algún modo, pero con otros rostros. Yahya Abdul-Mateen II sustituyó a Fishburne y Jonathan Groff hizo lo propio con Weaving, por ciertos giros del guion muy largos de explicar. Fishburne no guarda rencor a Lana por haber prescindido de él en Matrix 4, pero por otra parte tampoco ha terminado de simpatizar con su propuesta. Durante un reciente evento de prensa Variety le ha preguntado por su opinión, y esta es diplomáticamente fría.

Fishburne estrena hoy en Netflix La escuela del bien y del mal, película dirigida por Paul Feig que busca darle a la plataforma una franquicia de éxito al estilo Harry Potter: se ambienta en un colegio donde los alumnos aprenden bien a ser héroes de cuento bien villanos de cuento, y por sus pasillos desfilan Charlize Theron, Cate Blanchett, Michelle Yeoh o Ben Kingsley. Presentando el film, Fishburne ha hablado sobre la última entrega de Matrix: “No, en realidad no”, contesta cuando le preguntan si le gustó. “No fue tan mala como pensé que sería. Y tampoco tan buena como esperaba que fuera”. Fishburne tampoco ha sido mucho más comunicativo cuando ha emitido un juicio más elogioso sobre las interpretaciones de Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss.

“Aunque sí creo que Carrie-Anne y Keanu estuvieron geniales. Sí, eso es lo que pensé”, añadió. Fishburne mantiene la buena relación con todos, y de hecho vuelve a trabajar con Reeves en la siguiente película de John Wick. Capítulo 4 se estrena el 24 de marzo de 2022, trayendo consigo la auténtica reunión Neo-Morfeo que nos escamoteó Resurrections.

