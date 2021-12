'Matrix Resurrections': Todos los 'easter eggs', guiños y reinterpretaciones de la trilogía original

[Este artículo contiene SPOILERS de 'MATRIX RESURRECTIONS']

Matrix Resurrections está repleta de guiños, homenajes y reinterpretaciones. Pero no solo de la trilogía cinematográfica creada por las hermanas Wachowski, sino también de todos y cada de los elementos cinematográficos y extracinematográficos que conformaron el universo Matrix.

El Cerrajero y las puertas traseras de Matrix

La cerrajería en 'Matrix Reloaded' y 'Matrix Resurrections' Cinemanía

Matrix Reloaded, además de servir como hiperbolización magnificada del estilo visual de la Matrix original, sirvió también para ampliar la mitología del universo virtual creado por las hermanas Wachowski. Quizá uno de los elementos más interesantes fuera el personaje del Cerrajero (The Keymaker) interpretado por el actor Randall Duk Kim.

Un programa informático con aspecto de gris oficinista que tenía acceso a la trasera del sistema y cuyo objetivo final sería dar acceso a Neo al código fuente del sistema y al padre de Matrix, el Arquitecto. Un acceso que en términos informáticos sería un hackeo y que aquí era representado con un infinito número de llaves que el personaje llevaba consigo alrededor de su cuerpo.

Matrix Reloaded Cinemanía

Esa puerta trasera del sistema (o backdoors) fue representada visualmente en Matrix Reloaded con ese pasillo infinito de color blanco y puertas esmeralda (metáfora del código que conforma Matrix) que servían de portales y atajos para acceder a distintos puntos del sistema e incluso a lugares ocultos al mismo. Ejemplos de ello, el portal que abre Perséfone en el restaurante donde se reúnen ella y el Merovingio con Neo, Trinity y Morfeo y que les lleva al castillo del Merovingio; o la puerta trasera que le abre Seraph a Neo para que este pueda tener un encuentro secreto con el Oráculo.

Matrix Resurrections Cinemanía

En Matrix Resurrections volvemos a ser testigos de estos dos conceptos, en concreto en la secuencia en la que el personaje de Bugs huye y se oculta de los agentes en los primeros minutos del filme y donde se encuentra con ese híbrido entre el Agente Smith y Morfeo interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. La localización en la que se oculta Bugs es una cerrajería repleta de llaves, en la que casualmente, en la trasera de la tienda, encontramos la puerta de acceso a dichas backdoors y desde donde Bugs y el nuevo Morfeo huyen de los agentes que les persiguen.

De las figuras de acción meta al concept art meta

McFarlane Toys Cinemanía

Aprovechando el estreno de Matrix Reloaded, Warner Bros decidió ampliar y mejorar el merchandising de su franquicia con una serie de action figures realizadas por el rey de dicho sector a principios de los 2000, Todd McFarlane y sus McFarlane Toys. Unas figuras que significaron un antes y un después en la industria y que replicaban, gracias a los moldes 3D de los que disponían, para entregar unas figuras de acción lo más realistas posibles.

Figura de Morfeo en 'Matrix Resurrections' Cinemanía

Las action figures de McFarlane Toys aparecieron en dos series de figuras. La primera de ellas incluía la recreación de Neo y Trinity en su asalto al lobby del Matrix original; Morfeo y los gemelos fantasma de Matrix Reloaded; o un diorama que representaba la set piece de acción del castillo del Merovingio.

La segunda serie incluyía a Niobe, un Neo en el mundo real, la icónica figura de Morfeo sentado en su butaca de piel y dos figuras de gran tamaño: los Centinelas que persiguen a los humanos en Zion y el exoesqueleto que usan los humanos para combatir a los Centinelas en el asedio a Zion de Matrix Revolutions, entre otros…

Figuras de Trinity y Centinelas en 'Matrix Resurrections' Cinemanía

En Matrix Resurrections, y para llevar al extremo ese fascinante juego meta que propone la película, en el despacho de Thomas Anderson podemos encontrar algunas de estas figuras, tales como la de Morfeo en pose de acción perteneciente a Matrix Reloaded, la figura de gran tamaño perteneciente al Centinela mencionado anteriormente o la de Trinity cayendo al vacío salida del prólogo de Matrix Reloaded.

Busto del Agente Smith Cinemanía

Pero la cinta no solo se queda en el merchandising sino que en el despacho del personaje interpretado por Jonathan Groff, el socio de Thomas Anderson y nueva iteración del Agente Smith, encontramos un busto 3D del rostro de su intérprete original, el actor Hugo Weaving. En concreto, un molde 3D que corresponde al momento en el que Neo, en la super burly brawl con la que cierra Matrix Revolutions, golpea en slow motion y en primer plano, el rostro de su némesis.

Chad Stahelski: de stunt de Neo a marido de Tiffany

Chad Stahelski en 'Matrix Resurrections' Cinemanía

Otro ejercicio meta que introduce la cinta es el de convertir en este nuevo Matrix a Chad Stahelski, el jefe de especialistas y doble de Keanu Reeves en las escenas de acción (además de director de la saga John Wick), en el marido de Tiffany, la nueva identidad creada para Trinity por el Analista para poder controlarla. Un juego con dobles lecturas, acerca de las dos maneras de representar la masculinidad: la de Keanu Reeves, confrontada con la fisonomía de Chad Stahelski.

De Lucifer a Judas

Cypher y Jude Cinemanía

El eco del traidor de Matrix reverbera en Matrix Resurrections en la figura de Jude, el compañero de trabajo incel y de la alt-right de Thomas Anderson. Si en la primera iteración de Matrix, Cifra (Cypher=Lucifer) traicionaba a sus compañeros rebeldes, en Resurrections, Jude=Judas, hace lo mismo con Thomas Anderson, minutos antes de que este escape, junto a Bugs, de los agentes del sistema.

El dilema del filete

Matrix Cinemanía

Continuando con Cifra, quizá uno de los momentos más reconocibles de la trilogía original sería la secuencia del filete, cuando Cifra, cenando con Smith, decide traicionar a sus compañeros para recuperar la seguridad de lo artificial.

El personaje interpretado por Joe Pantoliano entrega el siguiente soliloquio: “Tú sabes, y yo se, que este filete no existe. Se que cuando me lo meto en la boca, Matrix le está diciendo a mi cerebro que es sabroso y delicioso. Y después de nueve años, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Que la ignorancia da la felicidad”.

Matrix Resurrections Cinemanía

En Matrix Resurrections encontramos un eco de esta misma secuencia, en el montaje al son de la canción White Rabbit del grupo Jefferson Airplane, mientras observamos a Thomas Anderson, en un mar de dudas de si retomar la secuela de su exitoso videojuego, mientras cena un jugoso filete en la soledad de su apartamento.

¿Qué oculta la cafetería Simulatte?

Simulatte Cinemanía

La cafetería Simulatte, localización imprescindible dentro de Matrix Resurrections (es el lugar donde se encuentran constantemente Neo y Trinity y también centro neurálgico del clímax de la película) oculta dos guiños más que interesantes acerca de las intenciones y los pensamientos que Lana Wachowski tiene acerca de las decisiones previas tomadas durante la trilogía original.

La llegada de Matrix Reloaded en mayo de 2003 vino acompañada de un aparato comercial excesivo y extenuante, sobre todo partiendo de una obra que hablaba de los peligros del sistema capitalista. Una de las marcas comerciales que más destacaron en su acuerdo comercial con Matrix fue la marca de bebidas energéticas Powerade, que ofreció una versión de colores esmeralda de su bebida energética, acorde con la icónica paleta cromática del código que conforma Matrix.

Powerade Cinemanía

Es posible que Lana Wachowski, mirándolo en perspectiva, haya considerado que esas decisiones pecaron de un punto de hipocresía. Y su manera de reflejarlo en este Resurrections es en la cafetería Simulatte: un híbrido entre lo que significa la cadena de cafeterías Starbucks y un logo que trae al recuerdo el de Powerade.

Steve Skroce Cinemanía

En contraposición, Lana ofrece un homenaje sincero a uno de los artífices menos conocidos entre el gran público del éxito de la obra original: Steve Skroce. Un dibujante de cómics, que colaboró con las Wachowski como ilustrador en su primer trabajo en Marvel Comics -la serie de nueve ejemplares titulada Ectokid- y autor del profuso y detallado storyboard de la primera entrega que sirvió para que, tanto el productor Joel Silver como Warner Bros, se lanzaran a producir una cinta de tamaña envergadura y realizada por una pareja de cineastas que solo tenían en su haber una pequeña película de bajo presupuesto: el thriller erótico Lazos ardientes.

En Resurrections, el barista que sirve a Tiffany/Trinity y que es poseído en el clímax de la película por el Agente Smith, se llama Skroce.

De 'Sense8' a 'Matrix'

Sense8 Cinemanía

Una de las experiencias más placenteras de Lana Wachowski, tanto desde el punto de vista personal como profesional, fue el serial para Netflix titulado Sense8. Una obra que comenzó con su hermana Lilly Wachowski -pero que finalizaría en solitario- y donde creó un vínculo muy fuerte con el cast de la película y que también le sirvió para descubrir un estilo visual y formal muy diferente al que realizaba hasta el momento con su hermana y que acabaría aplicando en su regreso al universo de Matrix.

Matrix Resurrections Cinemanía

No es de extrañar que haya querido traer de vuelta a parte de su elenco en su primer largometraje en solitario, introduciéndolos dentro de su metasecuela. La mayoría de ellos como integrantes de los rebeldes de Io (el nuevo Zion) y la Mnemosyne, la nave que sustituye en el mundo real a la Nabucodonosor de Morfeo en la trilogía original.

Es el caso de Eréndira Ibarra, que interpreta a Lexy; Brian J. Smith como Berg; Purab Koli como Zen; Max Riemelt en la identidad de Sheperd o Toby Onmuwere como Sequoia, el operator que les permite entrar y salir de Matrix.

Deconstruyendo al Merovingio

Matrix Reloaded / Matrix Resurrections Cinemanía

En Matrix Reloaded, una de las secuencias más recordadas de la secuela es la set piece de acción que transcurre en el castillo del Merovingio. Un lugar donde encontramos una de las secuencias de acción más memorables de la saga y cuyo escenario es una hipermagnificación del arrogante personaje, repleta de estatuas y bustos que le representan a lo largo de la historia de las diferentes versiones que han conformado Matrix. Un busto que, casualmente, aparece en la esquina inferior derecha del plano cuando Neo vuelve a Matrix en Resurrections tras haber liberado su mente de nuevo.

Matrix Resurrections / Matrix Reloaded Cinemanía

Inmediatamente después, Neo y los rebeldes se encuentran no solo con el Agente Smith, sino con un conjunto de exiliados, capitaneados por un Merovingio en franca decadencia. Y en un escenario que nos devuelve al escenario anteriormente mencionado, el castillo del Merovingio. Pero si en Matrix Reloaded el escenario servía de metáfora de los lujos y excesos, tanto del Merovingio, como de la propia versión previa de Matrix, aquí es un espacio decadente, del que solo quedan los cimientos.

Matrix Resurrections / Enter the Matrix Cinemanía

Inmediatamente después, Lana Wachowski reinterpreta la pelea del castillo de Reloaded, alejada de los oropeles y el efectismo de su trabajo previo, reinterpretando una vez más secuencias de su trilogía previa. En concreto, el primer y último enfrentamiento entre Smith y Neo, pero situándolo en las catacumbas del castillo de Merovingio.

Unas catacumbas que solo llamarán la atención a aquellos fans de la saga que jugaron al videojuego Enter the Matrix. Un experimento que transcurría en paralelo a los acontecimientos de Reloaded (exhbiendo el componente transmedia de Matrix) donde el jugador seguía el camino del personaje de Niobe.

Un nuevo amanecer: de 'Revolutions' a 'Resurrections'

Matrix Revolutions / Matrix Resurrections Cinemanía

En Matrix Resurrections, justo cuando Neo y Trinity están a punto de llegar a Machine City, ascienden más allá de la nube tóxica que cubre el mundo real, para alcanzar una luz solar que dicha guerra les ha arrebatado tanto a humanos como máquinas. Al verlo en una fracción de segundo, Trinity exclama: “Es hermoso”.

En el clímax de Resurrections, tras refugiarse Neo y Trinity en la azotea de un edificio, Trinity de nuevo se maravilla ante el amanecer de la ciudad, repitiendo la misma frase que dijo en Revolutions, momentos antes de morir en el aterrizaje en Machine City.

La revolución es femenina o no será

Wake Up Matrix Cinemanía

En la escena final del primer Matrix, Neo entregaba un soliloquio, dirigido tanto a los humanos todavía conectados a Matrix, como a la audiencia del filme, acompañado del Wake Up interpretado por Rage Against the Machine que cerraba el filme y servía de representación visual de esa liberación mental de un Neo que ascendía a los cielos.

En Resurrections, ese mismo tema es interpretado por Brass Against, el grupo tributo a Rage Against the Machine donde la voz femenina de su cantante, Sophia Urista acompaña el renacer de Neo y Trinity, que esta vez surcan los cielos de Matrix juntos, al contrario que en la original, donde únicamente lo hacía Neo.

