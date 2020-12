Christopher Nolan le ha declarado la guerra a Warner. La decisión de la major de mandar simultáneamente todos los estrenos de 2021 al streaming y a las salas de cine ha provocado que el director de Tenet (película cuyo resultado habría precipitado este modelo híbrido, según la misma Warner) llame a HBO Max “el peor servicio de streaming” y deje clara su indignación en nombre de todos aquellos cineastas que no fueron consultados. Uno de ellos, por lo visto, no fue Patty Jenkins, cuya Wonder Woman 1984 inauguraría el plan estas Navidades (llegando a España este 18 de diciembre), pero que igualmente se ha mostrado de acuerdo con Nolan. En mayor o menor medida.

La directora ya ha declarado en el pasado su deseo de que Wonder Woman 1984 se estrenara en pantalla grande, y según la CNN afirma “estar de acuerdo con Chris”. “No creo que sea bueno para el futuro del cine una vez haya pasado la crisis”, explica, aunque no deja de destacar la supuesta excepcionalidad de esta medida. “Sin embargo, nuestra película es diferente. Va a ser presentada de un modo diferente justo en medio de la pandemia, cuando la gente está sufriendo de verdad y la decisión es sentarse a esperar la película o lanzarla”.

“En este caso, y solo en este caso, me emociona la idea. La razón principal por la que soy directora es para compartir experiencias con la humanidad. Sí, adoro cuando esto ocurre en cines, pero este año tendré que conformarme con que ocurra en las casas de la gente o en los cines que puedan permitírselo”, prosigue. “Pero estoy con Chris, y quiero volver a estar al lado de los exhibidores. Para eso hago películas”.

La decisión de Warner se ha topado no solo con el desagrado de Nolan, sino también con el abierto desafío de la cadena de cines AMC y la amenaza de una demanda por parte de Legendary Entertainment, que ha financiado dos de los estrenos afectados (Dune y Godzilla vs. Kong) y que, al contrario que Jenkins, no fue puesta al corriente de los planes de la major. Para Deadline, la directora recordaba cómo le fue planteada esta oferta: “Si me hubieras dicho hace un año que íbamos a ir directos al streaming de alguna forma, me habría enfadado muchísimo. Y no soy defensora de este plan en general, porque defiendo el lanzamiento en cines y lo defenderé tan pronto como acabe”.

“Sin embargo, ha sido un año de locos, y todos estamos pensando cómo seguir con nuestras vidas”, concluye. “Y creo que no había una buena opción. Cuando hablábamos de ello, no la había. Seguir esperando y que todas las películas del mundo se estrenaron al mismo tiempo. Me quedé sin aliento cuando me propusieron la idea porque fue algo como ‘ah, así que la idea es ir a casa de todos por Navidad’”. De este modo, parece que Jenkins se ha resignado o incluso se las ha apañado para verle el lado positivo, pero es de esperar que no tarden en surgir nuevas voces indignadas.