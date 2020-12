La taquilla de ‘Tenet’ habría sido la principal causa de la decisión de Warner

Este verano Christopher Nolan y Warner Bros. mantuvieron un pulso antológico que desembocó en numerosos retrasos con la fecha de estreno de Tenet, pero también en su final llegada a todos los cines del mundo que pudieran permitírselo. El compromiso de su director con preservar la experiencia cinematográfica y el beneficio de los exhibidores quedó más que claro entonces, de ahí que nadie se sorprendiera cuando una de las voces más alteradas por la drástica nueva decisión de Warner (aquélla según la cual todos los estrenos de 2021, siguiendo el ejemplo de Wonder Woman 1984, llegarían simultáneamente a cines y HBO Max), resultara ser la del propio Nolan.

El director de Tenet criticó duramente el plan de la major, arguyendo que ninguna de las personas encargadas de poner en pie cada proyecto habían sido avisadas (lo cual, por cierto, podría llevar a una demanda de Legendary Entertainment a Warner), y que HBO Max era “el peor servicio de streaming”. En declaraciones a The Associated Press, Nolan muestra su alivio porque Tenet se librara de "este desastre", al tiempo que anuncia que su película, a punto de ser lanzada al mercado doméstico, “estará accesible a través de Roku, Amazon Prime y iTunes al mismo tiempo para disfrute del público”. Mientras tanto, la directiva de Warner no ha guardado silencio ante estos desplantes.

De hecho, y según recoge CNBC, el estudio afirma que una de las razones que les movieron a desarrollar este plan fue precisamente el estreno de Tenet a finales de este verano. Concretamente, los decepcionantes números de taquilla cosechados en EE.UU., donde permanecen cerrados los cines de ubicaciones clave como Nueva York y Los Ángeles. “Aprendimos mucho sobre la inclinación de la gente a ir a los cines cuando están abiertos, evidentemente”, contaba Ann Sarnoff, CEO de Warner Media. “Y, sobre todo, aprendimos con Tenet que Estados Unidos aún no está preparado para una reapertura completa y aún no podemos contar con el regreso total de los fans, de ahí esta nueva estrategia”.

Tenet recaudó unos 60 millones en EE.UU.; cifras que son bastante mejores dependiendo del territorio, y Sarnoff es consciente de que la recaudación es mayor según la cantidad de cines abiertos. En lo relativo al plan de 2021 (que dará inicio con el estreno de Wonder Woman 1984 tanto en salas como en streaming estas Navidades), la ejecutiva asegura que solo es una medida temporal, y que al término del año se “estudiará cuidadosamente tanto la taquilla como los espectadores de HBO Max” antes de decidir qué hacer en 2021. Asimismo, atribuye la necesidad de recurrir a este modelo híbrido a la acumulación de grandes estrenos debida a la pandemia.

“Tenemos películas que ya están listas para estrenarse y que se están acumulando”, explica. “Pensamos que esta era la situación más beneficiosa para llevarlas no solo a los cines, sino simultáneamente y durante 31 días a HBO Max para que la gente que no puede ir a los cines estadounidenses puedan ver las películas y seamos capaces de llevarlas a más lugares”. Entre los films afectados destacan títulos como Matrix 4, The Suicide Squad, En un barrio de Nueva York, Dune y Godzilla vs. Kong, siendo producidas estas últimas por Legendary y habiendo motivado a este estudio a amenazar a Warner con medidas legales.