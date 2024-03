Nicole Kidman reacciona a sus memes virales de los últimos años: "Haría lo que fuera por salvar el cine"

En 2021, con la paulatina vuelta a la normalidad tras los peores meses de la pandemia de covid, la actriz Nicole Kidman protagonizaba un anuncio para la cadena de cines de AMC que se viralizaba. Este clip de 60 segundos promovía que los espectadores regresaran al cine y pronto se transformaba en un verdadero fenómeno en las redes sociales a través de los memes y las reacciones apasionadas del público en las salas.

En España, este mismo vídeo se adaptó al mercado local para promocionar la compañía Cinesa, perteneciente al conglomerado AMC Theatres, formando parte del bloque de anuncios publicitarios que precedían a los filmes. Un anuncio que Kidman podría renovar próximamente, como ella misma confirma, reaccionando también a la euforia que causó en su momento en una nueva entrevista para Elle.

La actriz australiana reconoce que adora cada meme y parodia que vio la luz a raíz de este vídeo, incluido el momentazo de Katya en Rupaul's Drag Race. "Mi sueño sería recrearlo en un escenario junto a una drag queen. Tengo que poder hacerlo en algún momento", confiesa Kidman divertida.

Esta campaña viral se forjó mientras la actriz rodaba Ser los Ricardo, la película por la que recibió un Oscar a la Mejor actriz protagonista, siendo reclutada por el director de fotografía de esta, Jeff Cronenweth. "Era simplemente el deseo de mantener los cines vivos. He tenido las mejores experiencias de mi vida en el cine. Fingía que iba a la escuela y escribía una nota excusándome, luego iba y me sentaba en una sala. Ese era mi lugar seguro, así que no concibo la idea que no existan en mi vida", agrega la actriz.

Kidman afirma que también disfrutó de la parodia que el programa SNL realizó sobre este anuncio. "Si eso es lo que hace falta para salvar los cines, haría lo que fuera por salvarlos", señala entre risas la actriz, quien también añade que cuentan con "algunas ideas para el siguiente". Que se preparen los internautas, porque se viene una nueva oleada de memes.

Los mejores memes y reacciones al anuncio de Nicole Kidman en AMC y Cinesa

Desde 2021, el anuncio de AMC Theatres lleva atrapando al público y los medios en las redes sociales, compartiendo memes tan divertidos como el que relacionaba a Nicole Kidman con Barbie o sus fotomontajes como la persona del año de Time. Además, la respuesta del público en las salas también se propagaba con rapidez en las redes. La magia del cine.

"Esta Barbie está desconsolada en un sitio como este".

"De alguna manera, el desamor se siente bien en un lugar como este".

"Hoy hace un año que debutó el anuncio de AMC de Nicole Kidman", señalaba en 2022 Discussing Film, recibiendo cientos de miles de comentarios jocosos en su hilo.

"¡Ah! Perfecto, justo el asiento de AMC que quería. Literalmente no hay nadie más aquí. ¿Por qué pagué ese dinero extra?", señalaba otro usuario bromeando sobre la subida de precios de la cadena de cines.

"Mi compañero de piso, Ryan, es un gran fan de Nicole Kidman".

