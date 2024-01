El trauma de Nicole Kidman en los inicios de su carrera: "Me dijeron que no llegaría a nada por ser muy alta"

Prácticamente todas las estrellas de Hollywood han tenido comienzos repletos de dificultades e inseguridades, aunque ahora les veamos espectaculares en las alfombras rojas y con grandes interpretaciones delante de las cámaras. Nicole Kidman, con muchas tablas a sus 56 años, se ha encargado de recordarnos que son de carne y hueso.

En una entrevista para Radio Times Podcast, la actriz confesó que una vez le dijeron que no tendría hueco en Hollywood debido a su altura. Fue en su época como joven actriz en Australia, cuando todavía no había triunfado a nivel internacional. "Me dijeron que no tendría una carrera, que era demasiado alta", explicó.

Eran los castings de Annie, y Kidman recuerda que todos los aspirantes se clasificaban en base a su altura antes de pasar. Los que medían demasiado eran rechazados sin poder mostrar sus dotes interpretativas. "Tuve que abrirme paso por la puerta porque te medían antes de entrar. Estaba aterrada", confesó la actriz. Para defenderse, la actriz mintió sobre su estatura, diciendo que medía 1,78 centímetros cuando realmente alcanzaba el 1,80.

"Se burlaban de mí, me llamaron cigüeña. Me molesta cuando estoy actuando y quiero sentirme pequeña, pero hay veces en las que aprecio ser alta, sobre todo relacionado con lo que hago. Pienso: 'Vale, puedo usar esto a mi favor ahora'. Me siento completamente agradecida por estar sana y poder moverme. Aunque reconozco que he tenido problemas de rodilla y cosas similares, en parte por mi estatura", añadió la intérprete.

En su día, Nicole Kidman sufrió bullying por ser muy alta, pero ha aprendido valiosas lecciones con los años y ahora se acepta a sí misma mientras trata de hacer ver a sus hijas que nada de esas cosas importan, que lo verdaderamente esencial es "la resiliencia interior como ser humano".

Ella misma es un ejemplo de la aceptación de uno mismo y la puesta en valor de una persona. Aunque le costó conseguir un hueco en el cine, no fue en vano, pues es ganadora de un Oscar por su papel en Las horas (2002) y cuenta con una gran carrera a sus espaldas. Lo más reciente que ha hecho es su papel como Atlanna en Aquaman y el reino perdido. Además, aparece en Expatriadas, una serie de Prime Video en la que también es productora ejecutiva.

