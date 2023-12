Final explicado y escena postcréditos de 'Aquaman y el reino perdido': ¿y ahora qué pasa con DC?

Un par de días antes de EE.UU. y a tiempo para el fin de semana de Nochebuena, Aquaman y el reino perdido llega a los cines españoles. La coyuntura en que lo hace no puede ser más extraña.

Es la película que sigue a Black Adam, ¡Shazam! La furia de los dioses, Flash y Blue Beetle. Producciones que no solo tienen en común el paraguas de DC y Warner Bros., sino también el haber llegado cuando James Gunn y Peter Safran ya se acomodaban en su puesto de líderes de DC Studios, y planeaban un severo reboot de la saga. Un reboot que, por supuesto, va a correr un tupido velo sobre todo lo que pueda hacer Jason Momoa en esta entrega.

Recordémolas. Black Adam, ¡Shazam! La furia de los dioses, Flash y Blue Beetle. Todas ellas ajenas a lo que puedan pretender Gunn y Safran (aunque dejaran caer con la última, sin mucha confianza, que Jaime Reyes podía figurar en su Capítulo 1: Dioses y monstruos), y todas ellas habiéndose estrellado ordenadamente en taquilla.

Es probable que las expectativas que Warner haya depositado en Aquaman 2 no sean las mejores del mundo (aun cuando la anterior Aquaman se mantenga a día de hoy como la película más taquillera de la historia de DC), y a todo este berenjenal haya que añadir la ajetreada posproducción que El reino perdido ha atravesado durante cerca de dos años. Posproducción marcada por la presencia de Batman. O de algún Batman.

Así que eso es lo primero que hay que aclarar una vez vista la película.

¿Sale Batman en 'Aquaman y el reino perdido'?

Hemos convenido en olvidarlo, pero hubo un momento en que alguien pensó que era buena idea erigir a Michael Keaton como el Batman central del Universo DC, una vez el de Ben Affleck parecía rentabilizado. Que este Batman en particular perteneciera a otra línea temporal vendría a solventarlo Flash, mientras Keaton aparecería preventivamente en Batgirl y haría un cameo en la secuela de Aquaman. Ya sabemos en qué ha derivado todo. Mientras que Flash cuenta en efecto con Keaton como Batman gracias al multiverso, Batgirl ha visto cancelado su estreno, y también se ha eliminado su aparición en Aquaman 2.

El regreso de Keaton como Bruce Wayne se limitará a Flash por ahora. Pero la eliminación durante la posproducción de Aquaman y el reino perdido no fue el final de las dudas de la directiva sobre qué hacer con el Caballero Oscuro, y Ben Affleck también terminó rodando metraje para el film de James Wan. Luego, aparentemente, se canceló.

Ha habido tal ristra de cambios de idea que es fácil llegar a Aquaman y el reino perdido sin saber si Affleck o Keaton aparecerán, sobre todo porque Flash concluía en una tesitura muy ambigua para el futuro del Universo DC (Affleck habría sido reemplazado por el Batman de George Clooney, pero mejor no abramos ese tema). Así que, ¿aparece Batman en Aquaman 2?

Ben Affleck como Batman Warner Bros.

Pues no, no lo hace. De hecho Aquaman y el reino perdido es una película 100% libre de menciones a otros superhéroes. Su argumento es independiente, y Momoa parece ser el único justiciero del mundo sin hacer apenas referencia a su pasado como miembro de la Liga de la Justicia. Tras tantas dudas y tantos contratiempos, la directiva de DC (a saber si animada por Gunn) ha optado por mantener la película alejada de Batman. Con lo que, en consecuencia, podemos asumir que el final de Ben Affleck como Bruce Wayne fue el que mostró Flash. Es decir, que no ha habido final alguno. Simplemente ha sido borrado de la existencia.

¿Cuánto aparece Amber Heard como Mera?

Otra patata caliente con la que ha tenido que lidiar el film es la imagen pública de Amber Heard. La película había terminado de rodarse a principios de 2022, antes de que la actriz emprendiera una mediática lucha judicial contra su expareja Johnny Depp; una vez concluyó de forma desfavorable para ella, los clamores del fandom de Depp pidiendo su eliminación de Aquaman y el reino perdido (del mismo modo que Depp fue sustituido por Mads Mikkelsen en Animales fantásticos) se sumaron a un aparente cambio en la directriz del proyecto. O eso aseguró Heard: James Wan habría reducido drásticamente su protagonismo.

Las fechas no terminan de encajar, pero la narrativa que se ha impuesto es que Heard sale poco en Aquaman 2 por culpa del juicio con Depp. Ante ella Wan solo ha podido insistir en que la idea desde el principio había sido convertir la secuela en una buddy movie a través de la cual Arthur Curry (Jason Momoa) se reconciliara con su hermano Orm (Patrick Wilson) luego de que este fuera el villano de la primera Aquaman. Ambos unirían fuerzas para luchar contra un enemigo común: Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), que regresaba con poderes incrementados gracias a su trato con un antiguo dios submarino.

Amber Heard como Mera en 'Aquaman' Warner

Tal y como se entrevé de esta sinopsis, la Mera de Amber Heard no tiene mucho que hacer. Y su presencia en Aquaman y el reino perdido se reduce a unos diez minutos. Al inicio de la secuela vemos cómo ha tenido un hijo con Arthur llamado Junior, y el matrimonio vive felizmente entre Atlantis y la superficie. Hasta que sufren el ataque de Black Manta, y cuando Mera resulta herida Arthur ha de acudir en busca de su hermano Orm para que le ayude a lidiar con el villano. Mera reaparece más tarde para unirse a la batalla, pero aparte de llorar a su hijo cuando Black Manta le secuestra y abrazarlo cuando le rescatan, no hace gran cosa.

Mera era coprotagonista en la primera Aquaman, y esto obviamente ya no es así en la secuela. De cara a dilucidar si se ha debido a lo ocurrido con Depp, los resultados no son concluyentes: aunque es cierto que la trama de Arthur y Orm es central, no lo es menos que cada aparición de Heard es bastante extraña, pareciendo desubicada y con diálogos cortados. Aunque igual esto también es extrapolable al resto del reparto.

¿Cómo acaban 'Aquaman 2' y el Universo DC?

El argumento de Aquaman y el reino perdido se reduce al enfrentamiento de Arthur y Orm contra un Black Manta muy cambiado desde la anterior película. Esto se debe a que, en su ansia por vengar la muerte de su padre y destruir a Aquaman, ha terminado aliándose tanto con el doctor Stephen Shin (Randall Park haciendo doblete con el MCU, donde encarna esporádicamente al agente Jimmy Woo) como con una entidad milenaria que termina poseyéndole y quiere acelerar el calentamiento global. Esta entidad es el enemigo final al que han de enfrentarse Arthur y Orm, trabajando juntos para alegría de su madre Atlanna (Nicole Kidman).

Patrick Wilson y Jason Momoa en 'Aquaman y el reino perdido' Warner Bros.

Al final la entidad es destruida y David Kane (verdadera identidad de Black Manta) tampoco sobrevive. Así que Aquaman y Mera pueden seguir reinando pacíficamente en Atlantis mientras su hijo crece, y Orm es perdonado por sus crímenes de forma que pueda pasar al exilio en la superficie. Eso es un poco todo. La historia de Aquaman y el reino perdido tiene un principio y un final, y como no hay planes de continuar con estos personajes en el corto plazo podemos despedirnos de ellos. Al menos es un desenlace más satisfactorio que el de Flash, y un desenlace que ni siquiera llega a matizar la inevitable escena poscréditos…

¿Y esa escena postcréditos?

Porque sí, Aquaman 2 tiene escena postcréditos. Solo una, según concluyen los créditos principales al ritmo de una versión electrónica del Born to Be Wild de Steppenwolf. Esta se reduce a un vistazo a Orm en su nueva vida, vagabundeando por una tierra firme de la que parece gustarle bastante la gastronomía.

Así que la escena nos devuelve al personaje de Patrick Wilson mientras come con placer una hamburguesa, en un vistazo optimista a lo que tiene que ofrecerle la libertad que le ha concedido su hermano. Pero hasta cierto punto… Una cucaracha aparece frente a él, y a Orm no se le ocurre otra cosa que agarrarla y añadirla a su hamburguesa para seguir comiendo con una sonrisa en el rostro.

Patrick Wilson y el director James Wan Instagram

A Orm resultan encantarle los insectos, en lo que vendría a ser el remate de un chiste previo donde Aquaman le gastaba una broma sin que su hermano la pillara. Y eso es todo. Ningún cameo, ninguna insinuación de una tercera parte, nada de futuribles crossovers. Puede que las apariciones de Affleck y Keaton fueran eliminadas justo aquí, pero más allá de hipótesis así concluye el Universo DC que conocíamos hasta ahora: con el hermano de Aquaman comiéndose un insecto. Fue bonito mientras duró. Osea, no exactamente, pero ya nos entendéis.

¿Qué pretende hacer James Gunn ahora?

Pues todo dependerá de la taquilla que haga Aquaman y el reino perdido, pero mucho dinero tendría que ganar para que Gunn y Safran no siguieran con el plan previsto. Esto es: el año que viene no habrá ninguna película de DC, porque será cuando los flamantes líderes del estudio ultimen los preparativos para Capítulo 1: Dioses y monstruos y se reinicie todo. Borrón y cuenta nueva. Las primeras ficciones confirmadas con Creature Commandos (una serie animada a la estela de El Escuadrón Suicida) y Superman: Legacy, que se estrenaría el 11 de julio de 2025.

¿Y en cuanto a Jason Momoa? El mismo actor ha dicho que le gustaría seguir interpretando a Aquaman, pero que “no tiene buena pinta”. Lo que quizá no signifique que sus días en DC hayan terminado después de todo: poco después de que la empresa cambiara de directiva trascendió el rumor de que Momoa estaba tanteando interpretar a un nuevo personaje en la próxima Fase. Sería el cazarrecompensas Lobo, con lo que quizá Momoa pasaría algo mejor el mal trago de tener que abandonar a Arthur. Sea como sea, parece que hasta aquí hemos llegado.

