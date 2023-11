Nicolas Cage se sincera sobre sus memes en internet: "No me hice actor para esto"

Basta con un vistazo a IMDB para saber que la filmografía de Nicolas Cage es mastodóntica: el actor suma 112 títulos en su carrera, más cuatro en preproducción. Y, sin embargo, esa no es la razón por la cual su rostro ha invadido nuestras pantallas de punta a cabo durante los últimos años.

Si Cage se ha vuelto omnipresente en redes sociales, admitámoslo, es por esos memes de internet que aprovechan sus momentos de mayor histrionismo. Un fenómeno del que él mismo es consciente, y sobre el que reflexiona en una entrevista con The Guardian (vía Hollywood Reporter).

Presentando Dream Scenario (la última de las seis películas estrenadas en 2023 que cuentan con su nombre en los créditos), Cage explica que ha acabado un poco harto de este fenómeno, aunque también admite que no tiene control sobre el mismo.

"Soy el primer actor 'memeficado"

Cuando Nicolas Cage descubrió esta avalancha de memes, se llevó toda una sorpresa: "No sabía cómo procesar lo que estaba ocurriendo", recuerda. "Me hice actor porque la actuación cinematográfica me conmovía más que cualquier otra forma artística. No me metí en el cine para convertirme en meme. Aquello era nuevo. Me he acabado acostumbrando, pero ha hecho falta que me haga a la idea".

El actor compara esta experiencia con la de su personaje en Dream Scenario, un hombre que aparece en los sueños (y las pesadillas) de otras personas. "Pensé que tal vez eso animaría a alguien a fijarse en las películas, pero no tengo control sobre eso".

"Creo que he sido el primer actor que ha pasado por un proceso de 'memeficación", señala Cage en la entrevista. Y no puede evitar cierta simpatía por el trabajo que ha supuesto para el público seleccionar sus mayores espasmos frente a la cámara para convertirlos en imágenes virales, aunque eso suponga quedarse solo con una faceta de su trabajo.

"Una persona ha buscado escenas de todas las películas en las que he estallado, pero lo ha hecho sin ningún interés acerca de cómo el personaje llegó a ese punto", señala. "Me sentía frustrado porque no sabía si la gente se fijaba en otras cosas, aparte de en esa".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.