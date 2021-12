Nicolas Cage se interpreta a sí mismo. Este es el tráiler de 'The Unbearable Weight of Massive Talent'

Puede que ver a Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage no sea ninguna novedad. Por alguna razón es el rey de las producciones de serie B (o "Z") o de las propuestas más estrafalarias que uno pueda imaginarse, y también se ha ganado a pulso el que sus películas sean un género en sí mismo. Pero esta es la primera vez que lo hace de manera oficial. El honor lo tiene The Unbearable Weight of Massive Talent, una comedia de acción dirigida por Tom Gormican (creador de la serie Ghosted) de la que ya podemos ver el primer tráiler.

Pero antes de pasar a las imágenes hablemos del argumento. Nicolas interpreta a Nick Cage cuyo mayor deseo sería lograr un papel en una película de Tarantino. Y, como muy bien se indica en el avance, Nick es "un icono", "una leyenda viva". De la misma manera piensa Javi (Pedro Pascal), un multimillonario que le invita a su fiesta de cumpleaños y además pagarle un millón de dólares por ello. Una propuesta imposible de rechazar que le permitiría pagar sus cuantiosas deudas.

Javi es su mayor fan, incluso tiene una estatua de cera a tamaño real del actor en su mansión. El único problema es que también es el capo de un cártel de narcotraficantes y, además de ser fan de Nick, sigue con sus asuntillos. El más reciente es haber secuestrado a la hija de uno de los candidatos a la presidencia de México.

El lío se redondeará cuando una agente infiltrada de la CIA (Tiffany Haddish) le pida al bueno de Nick que le pase toda la información que pueda sobre su anfitrión. Y para acabar de rematarlo, el citado narco decide también invitar al festejo a la hija (Lily Sheen) y a la exesposa (Sharon Horgan) de nuestro protagonista. Bueno, y para hacernos una idea sobre cómo ha quedado tal ejercicio de metacine en imágenes se ha lanzado el primer tráiler, aún en versión original en inglés.

La película está planteada como un homenaje a Nicolas Cage, sin embargo el actor ha anunciado que no piensa verla. ¿El motivo? "Nunca voy a ver esa película. Me han dicho que es buena y que al público que la ha podido ver le ha encantado. Pero es una fumada muy gorda para mí ir al cine y verme interpretando una versión altamente neurótica y ansiosa de mí mismo", aseguraba hace tres meses.

De hecho, Nick jura y perjura que la versión que veremos de él en tal entramado no es la real sino un personaje más, pues el director y coguionista, Tom Gormican, insistió en que mostrara su lado más neurótico y lleno de ansiedad: "Yo le decía que no era así, que en realidad soy de momentos tranquilos y reflexivos. Pero él decía que un Cage neurótico es el mejor Cage, y así lo hice. Le dije que no vería la película pero que espero que la disfrute", explicaba en sus declaraciones a Collider.

The Unbearable Weight of Massive Talent se estrenará en cines, distribuida por Lionsgate, el 22 de abril de 2022. La lástima es que no podamos saber cuándo llegará entre nosotros, sea en salas o directamente en streaming, y destacar que el filme también cuenta con una intervención de Paco León.

Por cierto, Cage ya ha sido elegido por la asociación de críticos de Las Vegas mejor actor del año por su interpretación en Pig, en la que intenta recuperar al cerdo cazador de trufas que le han robado, y también está nominado por el mismo rol en los premios que conceden otros círculos de críticos, como los de Washington, Detroit o Chicago entre otros. ¡Suerte Nick!

