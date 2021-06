Nicolas Cage quiere que le devuelvas su cerdo en el tráiler de ‘Pig’

A partir, más o menos, de la segunda década de los 2000, los apuros económicos provocaron que Nicolas Cage tuviera que empezar a trabajar a un ritmo estajanovista. Y, si bien antes de esta fase de su carrera el oscarizado intérprete había hecho méritos para convertirse en un meme andante, la correspondiente sucesión de proyectos refrendaron este estatus. En los últimos años Cage ha hecho películas buenas y no tan buenas, pero todas han estado marcadas por la chifladura… sin dejar de ser tomadas muy en serio por sus responsables. Pig apunta a ser un ejemplo delicioso de esto.

Sobre el papel es inevitable cachondearse. Nicolas Cage ahora interpreta a un solitario ermitaño que vive con su cerdo, cuyo mundo se derrumba el día en que este desaparece. Furioso y mascullando frases como “¿Dónde está mi cerdo?” el personaje se lanza en su busca, sin temer recurrir a la violencia para dar con su paradero… y sin embargo, a raíz del recién lanzado tráiler, el tono de la película no puede ser más solemne. De hecho recordaría a John Wick (cambiando perro por cerdo), pero con mucho más dramatismo y sin la espectacularidad de este.

Vaya, que apunta a ser una película imprescindible. Pig está dirigida por Michael Sarnoski sobre un guion que ha escrito junto a Vanessa Block. En el reparto también destaca Alex Wolff (Hereditary) y tiene fijado su estreno para el 16 de julio en EE.UU., sin que sepamos qué pasará en España. Lo mejor es que no es el proyecto más loco que viene protagonizado por Cage: tras enfrentarse a animatronics en Willy’s Wonderland y contarnos la historia de las palabrotas en, pues eso, La historia de las palabrotas, Cage tiene pendiente estrenar Prisoners of Ghostland (primera colaboración con Sion Sono) y encarnar a Joe Exotic en un derivado de Tiger King.

Por no hablar claro, de The Unbearable Weight of Massive Talent, donde se interpretará a sí mismo en la metapelícula definitiva. Bajo estas líneas puedes ver el tráiler de Pig, y comprobar cómo la leyenda de Nicolas Cage sigue amplificándose ante nuestros ojos.

