Bruce Willis, icono del cine de acción desde los tiempos de Jungla de cristal, y una presencia de lujo aunque sea como secundario. Y Nicolas Cage, ganador del Oscar por Leaving Las Vegas, estrella en películas de autores como David Lynch, los Coen o Spike Jonze, y no menos conocido también por sus películas de acción. 65 años el uno, 57 el otro. Alejados, o al menos de momento, de los grandes títulos, lo cierto es que siguen más activos que nunca, pero en las producciones más modestas.

Aunque no estuviéramos en tiempos de pandemia, serían películas destinadas a estrenarse en VOD, sin pasar por los cines. Y, ¿quién lo diría? ambos con estrenos muy recientes, pero en la cartelera virtual.

Cage es desde hace años objeto de comentarios sobre su famosa colección de peluquines e injertos, también uno de los talentos preferidos de los internautas para convertirse en carne de meme. En el universo de los cómics y superhéroes no progresó el Superman que podría haber sido con Tim Burton de director, pero al menos tuvimos su ración de Motorista fantasma.

Y pese a que casi no interviene en películas memorables, con sus interpretaciones llenas de excesos, extravagantes e histriónicas, al menos hacen que sean todo un género en sí mismo. Buena prueba de su vitalidad, y del género "Nicolas Cage", es que este mismo año ya tiene una película estrenada, Willy's Wonderland (en VOD en Estados Unidos), y otra a punto, Prisoners of the Ghostland dirigida por un director también inclasificable, el japonés Sion Sono.

'Willy's Wonderland' Saturn Films

"Llegados a este punto, las películas de Cage no necesitan reseña. Les basta con llevar estampados el certificado oficial de extrañas. Tampoco necesita soltar ni una sola palabra en toda la película. Su mera presencia transmite todo lo que necesitas saber con su intenso volumen de voz (gruñidos o gritos)", se puede leer por ejemplo en la crítica de The Hollywood Reporter sobre Willy's Wonderland de Kevin Lewis. En ella interpreta a un guardia de seguridad nocturno de una pizzería, ubicada en un parque temático, debiendo hacer frente a unos muñecos (inspirados en los videojuegos de Five Nights at Freddy's) que han cobrado vida.

Parece que Cage se pasa todo el metraje, de casi hora y media, sin decir ni mu. La depuración de su arte no lo requiere. Esto no significa que no sea también maestro en la palabra. Lo podemos comprobar en la serie de Netflix Historia de las palabrotas en la que, asesorado por lingüistas, nos habla sobre el origen, significados y repercusión de términos tan malsonantes como usados del tipo de ‘fuck’, ‘dick’, ‘bitch’ o ‘pussy’. Tan soez como didáctico.

'Historia de las palabrotas' Netflix

Único en su especie, otra película ya rodada es Pig dirigida por Michael Sarnoski en la que encarna a un hábil cazador de trufas a la búsqueda de su amado cerdo secuestrado. Y en posproducción tiene The Unbearable Weight of Massive Talent de Tom Gormican. Promete ser una chifladura en la que se interpreta a sí mismo, conversando con su otro yo de los 90 y deseando formar parte de una película de Tarantino. Pero hasta aquí todo sería aún demasiado fácil. Un enredo con narcos y la CIA de por medio le complicará un poco más las cosas.

Y, bueno, quizás los Oscar y los premios lo tengan un tanto olvidado, pero al menos allí están los Razzie, siempre atentos a "lo peor" de la cosecha anual, para tenerlo en cuenta de vez en cuando. Ha sido candidato seis veces en una trayectoria que empezó en 2006 por The Wicker Man y que, hasta el momento, ha culminado con Snowden de 2016, aunque siempre logrando eludir el honor de haber obtenido tan poco codiciado galardón. Lo que nos lleva a su otro colega de profesión, Bruce Willis.

El actor que, con treinta y pico años, se dio a conocer en la serie de comedia e intrigas ochentera Luz de Luna, al lado de Cybill Shepherd, y que en la gran pantalla alcanzaría la gloria con Jungla de cristal, le gana a Cage en nominaciones a los Razzie, por una. Su séptima candidatura es en esta misma edición, como peor actor de reparto y un conjunto de tres películas. A saber, Sobrevive esta noche, Breach y Mercenarios de élite. Ganador ha sido en dos ocasiones, como uno de los guionistas de El gran halcón de 1991, y como actor por un pack también triple: Armageddon, Estado de sitio y Mercury Rising de 1998.

'Sobrevive esta noche' Grindstone Entertainment

Más curiosa es su nueva tanda de colaboraciones, cinco de momento y no suficientemente publicitadas, con el director y guionista californiano Edward Drake. Películas de acción y ciencia-ficción siempre sin abandonar los márgenes de unos presupuestos escasos (y las críticas aplicarían el mismo concepto, el de nulo, a sus logros artísticos). Precisamente una de ellas es la citada Breach, aunque dirigida por John Suits, con guion de Drake, a bordo de una Arca de Noé interestelar y luchando contra una maligna fuerza espacial.

Con Cosmic Sin, ya con Drake como director y guionista, al igual que las siguientes, aún le ha ido peor en cuanto a reseñas. Estrenada en VOD en Estados Unidos en marzo, se enfunda un traje de mercenario espacial para combatir una raza de alienígenas.

'Cosmic Sin' 308 Entertainment

Pendientes de estreno está Apex, en torno a un grupo de cazadores en una isla acosando a una presa humana. También American Siege, un thriller en el que es un sheriff enfrentado a una banda de ladrones, y en Gasoline Alley está implicado en el homicidio de unas actrices. De momento, ninguna tiene fecha de estreno prevista.

En su horizonte podemos añadir cuatro películas más, tres en posproducción y dos en rodaje. Out of Death de Mike Burns, esta vez con sheriff corrupto de por medio, Midnight in the Switchgrass de Randall Emmett como agente del FBI investigando unos retorcidos asesinatos, y Reactor de Jared Cohn con mercenarios metidos en un apocalíptico plan con armas nucleares.

La cuarta es Killing Field de James Cullen Bressack, en la que la apacible vida de un granjero se verá truncada con la presencia de un policía y un par de criminales. Es lo que tenemos a la espera de que algún día, tal vez, vuelva a ponerse en la piel del detective John McClane.

SUS 'GREATEST HITS' EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Glass (2019)

'Glass (Cristal)' Disney

Bruce Willis regresó con el atormentado guardia de seguridad David Dunn, dotado de características que lo hacen sano y prácticamente irrompible, en esta secuela también dirigida por Shyamalan casi dos décadas después de El protegido. Aunque compartió protagonismo con los villanos: Elijah Price (Samuel L. Jackson) y el asesino de personalidad múltiple (James McAvoy).

Looper (2012)

'Looper' Endgame Entertainment

Drama, intriga, acción y ciencia-ficción. Rian Johnson, el director que dividió opiniones con Los últimos Jedi, y consenso de críticas positivas por Puñales por la espalda, se lo pasó en grande con esta trama de bucles en el tiempo y asesinos a sueldo. Willis también, debiendo viajar al pasado para eliminar a su propio yo de joven (Joseph Gordon-Levitt).

Color Out of Space (2019)

'Color Out of Space' SpectreVision

Las pesadillas cósmicas son mejores si Nicolas Cage está en ellas. Aquí empieza tan contenido como le es posible, hasta que se desata la locura en esta adaptación, basada en un relato de Lovecraft, dirigida por Richard Stanley y que destaca por su ritmo pausado y puesta en escena. Un pequeño clásico.

Mandy (2018)

'Mandy' SpectreVision

Otra extraña historia, plagada de elementos místicos y religiosos e influenciada por las novelas de fantasía. El italo-canadiense Panos Cosmatos (mejor director en Sitges 2018) creó un mundo entre lisérgico y raro que transcurre, más o menos, plácidamente hasta que entra en acción una secta de motoristas y, claro, un Nicolas en toda su salsa clamando venganza, sea con sierra eléctrica en mano o lo que haga falta.