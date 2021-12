Nicolas Cage interpretará al Conde Drácula en ‘Renfield’

El hombre invisible de Leigh Whannell y Elisabeth Moss consiguió lo que La momia de Tom Cruise no había logrado ni por asomo: otorgarle credibilidad al renacido Monsterverso de Universal, y al poco de conocerse su éxito empezaron a anunciarse nuevos títulos que mantuvieran el enfoque heterodoxo de Whannell. De entre la ristra de proyectos que se han puesto en marcha en los últimos meses, puede que el más interesante fuera Renfield, por centrarse en un ángulo de la historia del Conde Drácula no muy explorado por el audiovisual. Ahora, con la noticia de que Nicolas Cage va a interpretar al susodicho conde en ella, nuestro hype por la película ha alcanzado cotas estratosféricas.

Según recoge Deadline, Cage ha sido elegido por Universal para coprotagonizar Renfield junto a Nicholas Hoult, encargado de interpretar al personaje titular. Supone una noticia muy significativa para la carrera del actor, puesto que llevaba ya diez años (desde Ghost Rider: Espíritu de la venganza) sin encabezar una superproducción de Hollywood, como no contemos sus labores de doblaje en Los Croods o Spider-Man: Un nuevo universo. De hecho, el fichaje como Drácula apunta a ser una respuesta a la considerable revalorización que ha experimentado su carrera en los últimos años, con éxitos desde el cine independiente como Mandy, Color Out of Space o la más reciente y alabada Pig.

Aunque igual solo se trata de prolongar el meme. Cage ya ha interpretado a un vampiro en el pasado (o, mejor dicho, a un tipo que creía serlo, en aquella Besos de vampiro que empezó a cimentar su leyenda a finales de los años 80), a lo que hay que añadir la expectación que está levantando su próxima aparición en The Unbearable Weight of Massive Talent, donde hace de sí mismo. Su figura es tan conocida y despierta tanta simpatía que nadie podía resistirse a verle como el Conde Drácula, algo que finalmente hará en un film del que se desconoce aún cómo se articulará su trama.

Ciñéndonos a la novela de Bram Stoker, Renfield era el paciente de un manicomio que acababa convirtiéndose en uno de los principales aliados del Conde Drácula en su llegada a Londres. La película surge de una idea de Robert Kirkman (The Walking Dead) que ya ha impulsado un guion de Ryan Ridley (venido de Ricky y Mort). Inicialmente Universal contrató a Dexter Fletcher, responsable de Rocketman (y, sin acreditar, de Bohemian Rhapsody) para dirigir, pero este terminó apartándose del proyecto y ahora está en manos de Chris McKay, director de Batman: La LEGO Película que este año debutó en el cine de acción real con la muy recomendable La guerra del mañana.

Renfield aún no tiene fecha de estreno.

