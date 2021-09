Ni siquiera Nicolas Cage se atreve a ver su próxima película: "Es una fumada muy gorda"

Nicolas Cage nos está acostumbrando cada vez más a hacer una película más loca que la anterior. Sus últimos años han sido demenciales, desde luego, entre Mandy, Color Out of Space y la recientemente estrenada en Estados Unidos Pig, pero ahora parece que está dispuesto a superarse a sí mismo. Tanto, como para no atreverse a ver su nuevo filme.

La película en cuestión lleva por título The Unbearable Weight of Massive Talent y hace solo unos meses que Cage terminó de rodar junto a sus compañeros, nada menos que Neil Patrick Harris, Pedro Pascal y Tiffany Haddish. Una película cuyo estreno está programado para abril de 2022 y Cage ha prometido que nunca verá: "Nunca voy a ver esa película. Me han dicho que es buena y que al público que la ha podido ver le ha encantado. Pero es una fumada muy gorda para mí ir al cine y verme interpretando una versión altamente neurótica y ansiosa de mí mismo".

Y es que el actor de Cara a Cara dará vida a un personaje basado en sí mismo que busca conseguir un papel en la próxima película de Quentin Tarantino. Sin embargo, el bueno de Cage (el ficticio) terminará envuelto en una enrevesada trama con tal de saldar sus deudas: un multimillonario que le paga un millón de dólares por acudir a sus cumpleaños resulta ser un capo de la droga super peligroso. La CIA intervendrá después de que este capo secuestre a la hija de un candidato a la presidencia de México, y pedirá ayuda a Nicolas Cage para colaborar en el rescate.

Más allá de la disparatada trama, Cage ha confesado que ha sido la dirección de Tom Gormican (Las novias de mis amigos) la que ha terminado por convertirle en esa versión de sí mismo que pretendía evitar: "No paraba de empujarme en esa dirección. Yo le decía que no era así, que en realidad soy de momentos tranquilos y reflexivos, noun tipo nervioso y neurótico. Pero él decía que un Cage neurótico es el mejor Cage, y así lo hice. Le dije que no vería la película pero que espero que la disfrute", confesaba Nicolas Cage para Collider.

