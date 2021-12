Nicolas Cage asegura haber sido “marginado” por Hollywood durante años

El momento en que Nicolas Cage se convirtió en una estrella de internet coincidió, curiosamente, con el punto más bajo de su carrera. No importa que viniera de una familia tan célebre como los Coppola (sus tíos son la actriz Talia Shire y Francis Ford Coppola), que protagonizara éxitos absolutos de Hollywood y que incluso ganara un Oscar: las deudas provocaron que finalizando la primera década de los 2000 Cage tuviera que pasarse a papeles más alimenticios, destinados a producciones de bajo presupuesto y escaso aprecio crítico que el actor fue protagonizando a ritmo estajanovista. Hasta que se consumó el redescubrimiento.

Gracias a títulos como Mandy o Color Out of Space, el protagonista de Cara a cara vive actualmente una segunda edad de oro, que hoy se ve constatada con un film como Pig. Este enternecedor drama en el que Cage busca a su cerdo perdido ha conseguido los elogios de la crítica (en España no se estrena hasta el año que viene), siendo muy alabada especialmente la interpretación protagonista. La misma que ha conducido a Cage al podcast de Variety, donde llega a atribuir a Michael Sarnoski (director de Pig) el haber salvado su carrera. El actor, de hecho, cree que Hollywood le ha marginado durante años, y se muestra muy cómodo en el cine independiente.

“Luego de un par de fracasos supe que me habían marginado del sistema de estudios y que no me volverían a invitar”, explica durante la entrevista. “Siempre supe que haría falta un cineasta joven que volviera o recordara algunas películas que yo había hecho, y supiera que podía ser adecuado para su guion, y me redescubriera. Por eso no Michael no solo es Miguel, es el Arcángel Miguel. Esto no estaría ocurriendo si él no hubiera tenido la mente abierta para decir ‘ven conmigo’”. Cage también ha indagado en su particular estilo de actuación, que hoy identifica como “tespianista”. ¿Y qué significa esto? Pues, según Cage…

“Que te sumerges en tu corazón, o en tu imaginación, o en tus recuerdos o en tus sueños, y que traes algo de vuelta para comunicarlo al público”. En este sentido, para Cage fue muy influyente su tía Talia Shire, protagonista de las sagas Rocky y El padrino. “Fue mi tía Talia Shire quien me dijo por primera vez ‘el naturalismo es un estilo’. También era una gran creyente en el sincretismo de las artes, y en que lo que se podía hacer con una forma de arte se podía hacer en otro sentido”, explica.

“Ya sabes, en la pintura por ejemplo, puedes ser abstracto, puedes ser fotorrealista, puedes ser impresionista, ¿por qué no intentar eso con la interpretación cinematográfica?”. Este estilo de actuación es el mismo que le ha hecho irresistible a los memes, y por tanto el que ha conducido a la génesis de un proyecto tan chiflado como The Unbearable Weight of Massive Talent, donde Cage se interpreta a sí mismo. Dirigida por Tom Gormican y coprotagonizada por Pedro Pascal y Tiffany Haddish, Cage se niega a verla porque sería “un viaje muy loco”, pero espera que el público la disfrute.

The Unbearable Weight of Massive Talent tiene previsto su estreno para el próximo 22 de abril en EE.UU.

