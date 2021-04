Netflix 2021: TODAS las películas que llegan

Hoy, Netflix España ha presentado en un evento virtual toda su programación para 2021. Estrenos ya anunciados, otros que no se sabían o nuevos proyectos entre series y películas que recogemos en dos noticias. A continuación, puedes ver los estrenos y rodajes de películas (aquí los de series).

Películas internacionales

Oxígeno

Mujer joven se despierta en la unidad criogénica de un hospital. No sabe quién es y se está quedando sin oxígeno. Para sobrevivir, debe recordar quién es. El rey del cine de terror francés, Alexandre Aja, dirige esta película de ciencia-ficción con Mélanie Laurent y Mathieu Amalric.

ESTRENO: 12 de mayo.

La mujer en la ventana

Adaptación del bestseller de A.J. Finn, este thriller dirigido por Joe Wright tiene como protagonista a Amy Adams encarnando a una mujer que nunca sale de casa por sufrir agorafobia, y que hace amistad con una vecina (Julianne Moore). Tras presenciar algo extraño en la casa de esta última, el personaje de Adams iniciará una investigación que pondrá a prueba su cordura.

ESTRENO: 14 de mayo.

Ejército de los muertos

Zack Snyder regresa al género que mejor se le da, el cine de zombies que con tanta maestría conquistó con Amanecer de los muertos, en esta violenta apuesta situada en una Las Vegas infestada de zombies ágiles y muy despiertos, que se lo van a poner muy difícil al grupo de mercenarios atracadores comandado por Dave Bautista. ¿Ya has visto a Valentine, el tigre zombie?

La calle del terror

Trilogía de terror basada en la saga Pesadillas, de R.L. Stine, constará de tres películas dirigidas por Leigh Janiak que se emitirán durante el verano de 2021. Protagonizadas por Gillian Jacobs, Sadie Sink (Stranger Things), Kiana Madeira y Olivia Welch, entre muchos otros, las producciones se ambientan en tres épocas diferentes: 1994, 1978 y 1666. La trama sigue a un grupo de jóvenes que intenta frenar una maldición que ha durado siglos.

ESTRENO: Verano de 2021.

Películas españolas

El caso Wanninkhof - Carabantes

Esta película documental aborda, 20 años después, la revisión del caso Wanninkhof - Carabantes cubriendo los múltiples prismas y facetas del caso desde un punto de vista judicial, policial, político, mediático, sociológico y de perspectiva de género. Es la mirada de la cineasta Tània Balló acerca de uno de los episodios criminales que ha conmovido a la sociedad española en las últimas décadas.

ESTRENO: 23 de abril.

Hay sucesos que marcan a toda una sociedad, ‘El caso Wanninkhof-Carabantes’ fue uno de ellos. @TaniaBallocolel dirige esta película documental que llega el 23 de abril. pic.twitter.com/g4gm7HB96M — Netflix España (@NetflixES) April 15, 2021

Fuimos canciones

Adaptación del díptico Canciones y recuerdos de Elísabet Benavent (Valeria). La película cuenta la historia de Maca (María Valverde), una treintañera que se sobrepone a los quebraderos de cabeza que la da su jefa, una tiránica influencer de moda, saliendo de fiesta con sus amigas, hasta que esa rutina se ve trastocada por el regreso de Leo (Álex González), el hombre que tiempo atrás ya le destrozó el corazón.

ESTRENO: 2021.

Películas españolas (se rueda)

Las niñas de cristal

María Pedraza y Jota Linares se reúnen en esta nueva película para Netflix, que ya se está rodando en Madrid.

Un, dos, tres, plié. #LasNiñasDeCristal, la película dirigida por Jota Linares (‘¿A quién te llevarías a una isla desierta?’) y protagonizada por María Pedraza y la debutante Paula Losada, que serán dos bailarinas del Ballet Clásico Nacional. pic.twitter.com/MlddYE9j5K — Netflix España (@NetflixES) February 24, 2021

Películas españolas (nuevos proyectos)

A través de mi ventana

El pasado 14 de marzo comenzó el rodaje de la adaptación cinematográfica de la novela superventas escrita por la venezolana Ariana Godoy, dirigida por Marçal Fores. Godoy comenzó esta historia en Wattpad, convirtiéndose en una sensación internacional llegando a ser número 1 en lecturas. De la exitosa plataforma han surgido fenómenos internacionales como Mi primer beso y After.

La película cuenta la historia de Raquel, quien lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma...

Tú a tu vecino le llamas vecino. Raquel al suyo le llama “dios griego”. La película #ATravésDeMiVentanaNetflix, basada en la novela de @Arix05, empezó su rodaje el 14 de marzo. pic.twitter.com/mCkLIyIDHd — Netflix España (@NetflixES) April 15, 2021

Eres tú

Comedia romántica, urbana y diferente. Producida por Zeta Studios con Paloma Molina y Miriam Rodríguez al frente de la producción ejecutiva y Cristóbal Garrido y Adolfo Valor como guionistas.

La película cuenta la historia de Javier, quien a los 16 años besó por primera vez a una chica y descubrió que tenía el don de la clarividencia, al menos de la clarividencia amorosa. Javier, con tan sólo un beso, es capaz de ver el futuro de esa relación. La historia se complica cuando en una noche de fiesta besa a Lucia, la novia de su mejor amigo.