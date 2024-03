Millie Bobby Brown admite que no ve películas: "¿Cuánto tiempo tengo que estar ahí sentada?"

Desde que debutó como Once en la primera temporada de Stranger Things, Millie Bobby Brown se ha convertido en una estrella. Empezó desde muy joven, y según iba creciendo ha sabido impulsar su carrera al margen de la serie de los hermanos Duffer… aunque sin irse muy lejos. Dejando de lado su presencia recurrente en el Monsterverso de Warner Bros. (ha aparecido en Godzilla: Rey de los monstruos y Godzilla vs. Kong; no así en la Godzilla y Kong: El nuevo imperio que acaba de estrenarse), Brown ha aprovechado al máximo su colaboración con Netflix, mientras se prepara para la temporada final de Stranger Things.

Fruto de este contrato Brown ha encabezado dos entregas de Enola Holmes, mientras lideraba la aún inédita The Electric State y Damsel. Esta última es su estreno más reciente: una aventura de fantasía medieval donde Brown ha de verse las caras con un dragón. La película ha gustado bastante y se ha colado en el top 10 de varios países, de forma que el tour promocional todavía continúa y, en una entrevista con The Sun, la actriz ha emitido las típicas declaraciones capaces de soliviantar a Twitter. Porque, vaya, resulta que Brown no es nada cinéfila. Que ni siquiera puede ver las películas donde aparece.

Y eso que sus amistades le hacen muchas recomendaciones. “No veo películas”, confiesa de entrada. “La gente se acerca y dice ‘deberías ver esto, te cambiará la vida’. Y yo digo ‘¿cuánto tiempo tengo que estar ahí sentada?’, porque a mi cerebro y a mí ni siquiera nos gusta sentarme a ver mis propias películas”. Brown puede tener un buen ritmo de trabajo, pero eso no significa que el cine salte a su tiempo de ocio. Dice que sí le gustan películas estilo Mad Max o Tomb Raider, pero que toda la cinefilia se la deja a su pareja, Jake Bongiovi. Él sí que ve muchas películas.

“Él es un gran cinéfilo, se pasa el día sentado viendo películas y yo no puedo hacer esto”, añade Brown con un encogimiento de hombros.

