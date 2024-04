Michael J. Fox quiere volver a la actuación pese a sus problemas de salud

No lo hizo público hasta 1998, pero siete años antes Michael J. Fox ya tenía su diagnóstico: la estrella de Regreso al futuro había contraído la enfermedad de Párkinson. Inevitablemente, y aunque no se retirara de inmediato del cine, esto afectaría a su carrera, de modo que el actor fue espaciando poco a poco sus apariciones en el audiovisual. Hacia 2013 protagonizaba El show de Michael J. Fox siendo muy público con su enfermedad (ya había impulsado un organismo, la Fundación Michael J. Fox, dedicada a recabar esfuerzos para enfrentarla), y luego pudimos verle en proyectos como The Good Fight o Sucesor designado.

Pero entrada la última década Fox anunció que se retiraba. En paralelo al estreno de un documental centrado en su figura (La vida de Michael J. Fox, estrenado en 2023), Fox reveló que el Párkinson le estaba dificultando el trabajo. “Cuando hice The Good Fight no podía recordar las líneas. Me quedaba en blanco”. En ese sentido Fox recordaba haberse emocionado con Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. “Hay una escena en la que Leonardo DiCaprio ya no puede recordar sus líneas. Vuelve a su camerino y se grita a sí mismo, enloquecido”.

“Yo también tenía momentos de mirar al espejo y pensar ‘no recuerdo nada’”. En el documental, sin embargo, Fox aparecía diciendo “si alguien me ofrece un papel y me lo paso bien, genial”. Con lo que no dejaba la puerta cerrada a volver, y el actor acaba de hacer referencia a eso en una entrevista con Entertainment Tonight. Fox, que lleva con Párkinson desde que tenía 29 años, ha recordado cómo la enfermedad lo cambió todo en los 90. “Mi mayor objetivo era formar una familia. Tenemos cuatro hijos y eso ha sido lo más importante, junto a la fundación”.

Fox quiso priorizar su familia con Tracy Pollan y su labor benéfica antes que la interpretación. Y hoy podría seguir compatibilizándolo: Fox no descarta volver a interpretar. Pone como condición “que surja algo que pueda resolver, y ponga a prueba mis desafíos”. Con lo que en meses próximos no sería descabellado ver a Fox con algún pequeño papel.

