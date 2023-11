Michael J. Fox revela que casi le amputan una mano: "Un día, me quedaré sin gas"

El actor Michael J. Fox ha hecho de su lucha contra el párkinson una de sus banderas, y durante años ha recaudado millones de dólares. Pero sus problemas de salud siguen amenazando su vida.

En una entrevista concedida a Town & Country, Fox revela que últimamente ha sufrido graves lesiones y una de ellas casi le cuesta que le amputaran la mano.

"Mi mano se infectó y casi la pierdo. Fue un tsunami de desgracias". Y es que en poco tiempo sufrió la rotura de dos de sus brazos, un hombro, un pómulo y una de sus manos, la que luego se le infectó.

Además, en 2018 fue operado para que le extirparan un tumor espinal, que no estaba relacionado con su párkinson. Mientras se rehabilitaba de esa operación, sufrió una fea caída y se rompió el otro brazo en el proceso.

Reflexionando acerca de su vida, el actor, de 62 años, cree que no superará los 80. "Un día me voy a quedar sin gas... Ciertamente, si yo fuera a morir mañana, sería prematuro, pero no sería inaudito. Así que no, no temo eso", dijo.

En todo caso, Michael J. Fox fue diagnosticado con párkinson en 1991, cuando apenas tenía 30 años, por lo que su resistencia a la enfermedad está siendo muy grande, según los especialistas.