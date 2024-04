Michael J. Fox cree que era más difícil ser famoso en los 80: "Éramos más duros, no teníamos redes sociales"

Desde más o menos 2020 Michael J. Fox se ha retirado de la actuación. Ha protagonizado un documental muy aplaudido dedicado a su figura, pero por lo demás los efectos de la enfermedad de Párkinson que sufre desde hace décadas han terminado por impedir que pueda memorizar los guiones. Esto no implicaría, según dijo Fox hace poco, que si se topa con un papel que se ajuste a su estado actual pueda volver a interpretar, pero por ahora no le queda otra que permanecer jubilado y reflexionar a cada tanto sobre la industria del cine.

La trayectoria de Fox ha sido atípica porque, luego de convertirse en una estrella durante los años 80 gracias a títulos como Regreso al futuro, la enfermedad y los deberes familiares forzaron que limitara significativamente sus apariciones en cine y series a mediados de los 90. Eso no significa que Fox no tenga cosas que decir sobre los cambios que ha atravesado el star system desde sus tiempos de estrellato, de forma que en una reciente entrevista con People ha reflexionado al respecto. Su opinión, en líneas generales, es que ahora mismo es mucho más fácil alcanzar la fama de lo que lo era en los años 80.

“Cuando me dieron un Oscar honorífico recordé que el día anterior alguien estaba hablando de este premio y de ser famoso y me dijeron ‘eres un famoso de los 80’. Yo pensé, vaya, qué guay. Famoso de los 80. Es cierto que éramos distintos”, comenta el actor de Agárrame esos fantasmas. “Éramos más duros. No teníamos redes sociales, no teníamos nada de esa mierda. Éramos famosos abandonados a nuestros propios recursos, y fue una época increíble”. Fox concluye entonces que ser famoso en aquella época era “más difícil” que ahora.

“Debías tener talento, eso ayudaba”, ironiza. “Solíamos rompernos el culo, ver a otros actores y preguntar a otros actores y hablar de la interpretación. Ahora hay gente que dice ‘¿de quién es tu jersey?, ¿qué jersey llevas?, ¿cuál es el paso de baile?’, y es la gente más famosa del mundo”.

