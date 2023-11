El mensaje contundente de Melissa Barrera tras su despido de 'Scream 7': "El silencio no es una opción"

Hollywood continúa sorteando nuevos terremotos. Tras el final de la huelga de los guionistas y de los actores, con la consecuente batalla contra las grandes compañías cinematográficas y las plataformas de streaming, la guerra entre Palestina e Israel ha tomado el testigo para seguir removiendo los cimientos del cine de EE UU. Así, estos días nos enterábamos del despido de Melissa Barrera de Scream 7 tras expresar su opinión sobre Palestina.

Tras una serie de mensajes criticando el genocidio contra el pueblo palestino que el mundo entero presencia desde hace semanas, la actriz era acusada de "antisemitismo" por la compañía Spyglass y despedida fulminantemente de Scream 7, demostrando lo podrido que continúa estando el star-system hollywoodiense.

La actriz ya compartía una imagen al hilo de la controversia, donde mostraba un mensaje claro: "Al final del día, prefiero que me excluyan porque incluí a alguien, que ser incluido por excluir a alguien". Tan solo unas horas después, la mexicana decidía compartir un comunicado con sus seguidores tras el apoyo masivo que recibía a través de las redes sociales.

Melissa Barrera: "Seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad"

"En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como una latina, una mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me preocupan y prestar mi voz a quienes lo necesitan", afirmaba la actriz en las stories de su cuenta de Instagram.

"Cada persona en esta tierra –independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico– merece igualdad de derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas", añadía la actriz sobre el conflicto árabe-israelí.

Mensaje en Instagram de Melissa Barrera tras su despido de 'Scream VII' Instagram de Melissa Barrera

Melissa Barrera, quien participaba recientemente en el filme de terror Reposo absoluto y en la nueva versión de Carmen, donde aparece junto a Paul Mescal y Rossy de Palma, se mostraba crítica por la matanza de civiles que se viene produciendo desde que el estallido de la guerra explotara en Oriente Próximo.

"Rezo día y noche para que no haya más muertes, que no haya más violencia y que haya una coexistencia pacífica. Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí", concluía contundentemente Barrera.

La actriz demostraba así su valentía, recibiendo el apoyo de compañeras de profesión como Jenna Ortega. La protagonista de Miércoles también denunciaba lo acontecido en Palestina estas semanas y decidía finalmente abandonar la producción de la séptima entrega de Scream tras enterarse del despido de su compañera de reparto. Ahora, la franquicia slasher pende de un hilo.

