‘Megalodón 2: La fosa' vs 'Tiburón' de Spielberg: un combate más igualado de lo que pudiera parecer

Si crees que sólo las películas similares pueden rivalizar entre sí, has debido perderte la lucha a brazo partido entre Barbie y Oppenheimer. Desde que se estrenasen a finales de julio, ambas películas han competido por la taquilla en España y en el mundo, llenando sus salas con cada sesión en una partida de ajedrez disparatada entre la muñeca más famosa del planeta y el destructor de mundos.

El próximo 4 de agosto, llegará a nuestros cines Megalodón 2: La fosa, secuela en la que también repetirá Jason Statham como archienemigo de la colosal bestia prehistórica. Cada vez que las productoras dan a luz una nueva película sobre tiburones, los espectadores no pueden evitar pensar en cierto título de Spielberg que, en 1975, decidió que el género había sido clausurado: ¿quién iba a atreverse a continuar la estela de una de las mejores películas de la historia?

Bueno, Universal lo intentó con tres entregas más que no se desenvolvieron nada mal en taquilla, pero que naufragaron en el resto de apartados. Michael Caine, que actúa en la cuarta y última, ha reconocido que jamás ha visto esta película, que considera una de las peores que ha hecho: “lo que sí he visto”, dijo en una entrevista, “fue la casa que le compré a mi madre gracias a lo que me pagaron por aparecer en Tiburón 4. ¡Y es maravillosa!”.

Por tanto, ¿merece la pena subir a un cuadrilátero a Megalodón 2: La fosa y Tiburón? Pues, partiendo de la base de que las películas no son caballos de carreras ni boxeadores y que su propósito no es derribar al contrario, no. Pero como curiosidad veraniega, quizás aún tenga un pase.

'Tiburón' (1975) UNIVERSAL PICTURES

Primer asalto: los tiburones

Contendientes: Megalodón vs Tiburón blanco.

Combate: El megalodón es un tiburón extinto hace millones de años, cuyas presas principales eran las ballenas, lo que ya insinúa el tamaño del animal en cuestión: más de quince metros o, lo que viene a ser lo mismo, dos veces la simpática y proletaria orca Gladis. El tiburón de Spielberg, por su parte, es un gran blanco, como cuenta el personaje de Richard Dreyfuss, un depredador de no más de cinco metros, que se nutre de focas, delfines y atunes.

Ganador: Megalodón 2: La fosa por KO.

Megalodón vs Tiburón blanco Cinemanía

Segundo asalto: los cazatiburones

Contendientes: Jonas Taylor vs Capitán Quint.

Combate: En Megalodón, Jason Statham interpreta a Jonas Taylor, un buzo de rescate cuya misión es auxiliar a un grupo de científicos atrapados en un submarino que, a su vez, es acometido por un megalodón. En Tiburón, el mataescualos es el agrio y misántropo capitán Quint (Robert Shaw), un lobo de mar que lleva décadas destripando tiburones. Aunque su experiencia es un grado, Taylor aúna del ingenio del oceanógrafo encarnado por Dreyfuss, el liderazgo del sheriff Brody y el mal carácter de Quint.

Ganador: Megalodón 2: La fosa por KO técnico.

Jonas Taylor vs Capitán Quint Cinemanía

Tercer asalto: la recaudación

Contendientes: Las taquillas de Megalodón y Tiburón.

Combate: A falta de saber cómo de bien lo hará su secuela, podemos partir de la recaudación de la película original para compararla con Tiburón. Megalodón recaudó más de 530 millones de dólares, con un presupuesto de 130 millones. El blockbuster de Spielberg, 476 millones…con un presupuesto de 7 millones.

Ganador: Tiburón por KO técnico.

Megalodón vs Tiburón Cinemanía

Cuarto asalto: los directores

Contendientes: Ben Wheatley y Steven Spielberg.

Combate: Para no ponérselo tan fácil, vamos a olvidarnos de que Spielberg siguió dirigiendo películas después de Tiburón, y centrémonos en el veinteañero Steven que se puso tras la cámara en 1975. Para entonces, había filmado el magnífico telefilme El diablo sobre ruedas (1971), un episodio de Colombo (además de alguna otra incursión en el mundo de las series) y la reivindicable Loca evasión (1974). Ben Wheatley, por su parte, no es una joven promesa: tiene 51 años y su título más celebrado hasta ahora es un episodio de Doctor Who y Turistas.

Ganador: Tiburón por KO.

Ben Wheatley vs Steven Spielberg Cinemanía

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.