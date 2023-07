El compositor Danny Elfman es denunciado tras acusaciones de acoso sexual

Danny Elfman, creador del tema de Los Simpson y compositor de célebres bandas sonoras entre Batman, Spider-Man o Pesadilla antes de Navidad, ha sido denunciado en tanto a unas acusaciones de acoso sexual que él mismo había intentado silenciar con un acuerdo de confidencialidad. Fue en 2018 cuando la compositora y pianista Nomi Abadi amenazó con denunciarle, y Elfman quiso resolver el asunto con un trato donde se comprometía a pagarle 830.000 dólares por su silencio.

Cinco años después, Abadi afirma que Elfman no pagó las cuotas de julio de 2019 y julio de 2021, de 42.500 dólares. Rolling Stone recoge que le ha denunciado por no cumplir con los pagos, a la vez que hacía público el caso. Abadi conoció a Elfman en 2015, siendo una admiradora de su trabajo, pero “su comportamiento pasó de exageradamente amigable a inapropiado”. Elfman, que tiene 35 años más que Abadi, hizo “sugerencias románticas”, y quiso “vengarse cuando le rechazó”.

La pianista le acusa de “exhibición indecente”. Elfman habría tenido un comportamiento inapropiado extendido a masturbarse delante de ella en varias ocasiones (diciendo que “le ayudaba en su creatividad”) y a presionarla para hacer una sesión de fotos desnuda. También le habría abierto la puerta de su estudio vestido con solo un albornoz porque “así le gustaba trabajar” e incluso le habría ofrecido una copa de martini llena de semen en verano de 2016. El representante de Elfman ha negado esto tajantemente, diciendo que no era semen sino una crema inofensiva.

El colaborador habitual de Tim Burton lo niega todo. “¿Cómo respondo a unas acusaciones tan graves como para que ser inocente no sea defensa válida?”, declara. “Enloquece creer que una carrera de 50 años puede ser destruida por acusaciones crueles y falsas de mala conducta sexual. No he hecho nada indecente ni erróneo, y mis abogados están preparados para demostrar que estas acusaciones son falsas”. Su representante, entretanto, ha aclarado las circunstancias del acuerdo de 2018.

Elfman propuso a Abadi silenciar estas acusaciones como prevención al MeToo que entonces sacudía Hollywood. “Se enfrentó a la elección imposible de llegar a ese acuerdo y continuar su carrera o pelear lo que en ese momento era una batalla imposible”, explica el representante de Elfman. Abadi habría firmado el acuerdo porque “sentía que no tenía muchas opciones” y que “su carrera estaría acabada” de no hacerlo.

La defensa de Elfman sostiene que en realidad la relación del compositor y Abadi se redujo a “interacciones limitadas, sin contacto sexual y totalmente consentidas”. Elfman está decidido a proclamar su inocencia durante el inminente proceso, en oposición a una artista que en 2020 fundó la Female Composer Safety League, dedicada a apoyar a mujeres víctimas de acoso y violencia sexual en la industria musical.

Aunque Abadi no ha hecho públicos sus conflictos con el compositor hasta ahora, en febrero de este año llamaron la atención sus opiniones sobre la gala de los Grammy, donde Elfman estaba nominado. Abadi se había negado a votar. “Vi los nombres que estaban nominados a los Grammy este año y no me atreví a votar. No podía concebir la idea de seguir la corriente a una industria que permite que los que rompen el silencio sean vilipendiados, o participar en un proceso de votación que alaba a los abusadores mientras que a algunos de nosotros se nos prohíben oportunidades profesionales por haber denunciado”.

